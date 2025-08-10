10 Тамыз 2025
Президент Режеп Тайып Ердоған Израильдің Газаны әскери бақылауға алу шешімінің «ешқашан құпталмайтынын» мәлімдеді.
Түркия Президенті аппараты жанындағы Коммуникация басқармасының хабарлауынша, екі ел басшысы сенбі күні Израильдің Газадағы шабуылдарын және өңірдегі соңғы жағдайды талқылады.
Президент Ердоған Түркияның Палестинаны қолдауды жалғастыратынын тағы да атап өтті.
Түркия Президенті Франция, Ұлыбритания және Канаданың Палестина мемлекетін тануға қатысты мәлімдемелерінің маңыздылығына тоқтап, Батыста Израильге бағытталған сынның артып келе жатқанына назар аударды және Түркияның өңірде бейбітшілік орнату жолындағы жұмысын жалғастыратынын айтты.