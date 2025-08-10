Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиевпен телефон арқылы сөйлесіп, Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбітшілік үдерісінде байқалған ілгерілеуді құптайтынын мәлімдеді.
Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасының хабарлауынша, келіссөз барысында Түркия мен Әзербайжан арасындағы қатынастар және өңірлік мәселелер талқыланды.
Ердоған Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбітшілікке қатысты соңғы уақытта байқалған ілгерілеуді құптап, бұл ілгерілеудің бүкіл өңірдің бейбітшілігі мен тұрақтылығына үлес қосатынын айтты. Сондай-ақ Түркияның бұл мақсат жолында қажетті қолдауды көрсетуді жалғастыратынын жеткізді.
Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев, Армения Премьер-министрі Никол Пашинян және АҚШ Президенті Дональд Трамп жұма күні Ақ Үйде өткен үшжақты кездесу барысында ортақ келісімге қол қойды. Бұл келісім Оңтүстік Кавказдағы көршілер арасындағы ондаған жылға созылған қақтығысты тоқтатуды мақсат етеді. Тараптар қақтығыстарды тоқтату, көлік жолдарын қайта ашу және қатынастарды қалыпқа келтіру жөнінде міндеттеме алды.