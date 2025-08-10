Палестинаны қолдаушы он мыңдаған адам сенбі кешкі намазынан кейін Стамбулдың Баязит алаңына жиналып, Израильдің Газада жалғасып жатқан геноциді мен халықты аштыққа мәжбүрлеу саясатына қарсы наразылық білдірді. Азаматтық қоғам ұйымдары мен көптеген қала тұрғыны қатысқан шеру тарихи Айя-София мешітіне дейін жалғасты.
Наразылық білдірушілер гуманитарлық дағдарысқа назар аудару, зорлық-зомбылықтың күшеюі мен азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығы жағдайында Газа халқына қолдау көрсету мақсатымен жиналды.
Израиль 2023 жылғы қазан айынан бері Газада 61 мыңнан астам адамды өлтірген геноциді үшін артып келе жатқан наразылықтарға тап болып отыр.
Өткен жылдың қараша айында Халықаралық қылмыстық сот Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен бұрынғы қорғаныс министрі Йоав Галлантқа Газадағы соғыс қылмыстары мен адамзатқа қарсы қылмыстар үшін қамауға алу жөнінде ордер берді.
Сонымен қатар Израиль аймақтағы соғысы үшін Халықаралық сотта геноцид ісі бойынша да жауапқа тартылуда.