Чилиде 7,5 балдық жер сілкінісі болды
Тынық мұхитының Цунами Ескерту Орталығы қауіпті цунами толқындары қатерінің жойылғанын растады.
Чилиде 7,5 балдық жер сілкінісі болды
/ AP
15 сағат бұрын

АҚШ Геологиялық қызметі бейсенбі күні Чилидің оңтүстігіндегі Дрейк бұғазында 7,5 балдық жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады.

Мәліметке сәйкес, жер сілкінісі шамамен 10,8 шақырым тереңдікте болған. Жер сілкінісі Чилидегі және көршілес Аргентинадағы бірнеше қалада сезілді. Қазіргі уақытқа дейін ешқандай зақым туралы ақпарат түскен жоқ.

Жер сілкінісінен кейін Чили Әскери-теңіз күштерінің Гидрографиялық және Океанографиялық қызметі цунами туралы ескерту жариялап, жағалау аймақтарын эвакуациялау туралы бұйрық берді.

Алдымен қауіпті цунами толқындарына жол ашқан жер сілкінісі бойынша Тынық мұхитының Цунами Ескерту Орталығы Bloomberg-ке жолдаған электрондық хатында қауіптің жойылғанын растады.

