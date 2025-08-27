ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Литва парламенті Ругиниенені премьер-министр ретінде бекітті
44 жастағы бұрынғы кәсіподақ жетекшісі Ругиниененің кабинетінің және үкімет бағдарламасының дауысқа салынуы үшін 15 күн уақыты бар.
27 Тамыз 2025

Литва парламенті шілде айында жемқорлық жанжалы салдарынан үкімет құлағаннан кейін Инга Ругиниенені премьер-министр ретінде бекітті.

Бұрынғы үкіметте Әлеуметтік қауіпсіздік министрі болған Ругиниене сейсенбі күні Украинаға қолдау көрсетуді жалғастырып, елдің қорғанысына инвестиция салуға және теңсіздікті азайтуға ұмтылатынын мәлімдеді.

Алайда бірнеше мың адам жаңа үкіметке қарсы наразылық акциясын өткізді. Ұйымдастырушылар үкімет құрамында Ресей мен Беларуське қарсы санкцияларға қарсы шыққан саясаткерлер мен вакцинаға қарсы акция жүргізгендер бар деп айыптады.

Депутат болып былтыр сайланған Ругиниене «Менің ең үлкен арманым – мандатымның соңында сіздердің алдарыңызға қайта шығып, біз өте маңызды жұмыстарды атқардық деп айту», – деді.

Бұрынғы социал-демократ премьер-министр Гинтаутас Палуккас 1 тамызда өзі қатысы бар делінген бірнеше компанияға қатысты тергеу аясында отставкаға кеткен болатын.

Қазіргі коалицияны Литва социал-демократиялық партиясы (LSDP) басқарады. Оның құрамына популистік «Немунас Таңы» партиясы, Литва фермерлер мен жасылдар одағы, Литвадағы поляктардың сайлау әрекеті – христиан отбасылары партиясы және тәуелсіз депутаттар кіреді.

Орталық-солшыл «Литва үшін демократтар» партиясы «Немунас Таңы» партиясымен жұмыс істей алмайтынын айтып, коалициядан шықты. «Немунас Таңы» партиясының жетекшісі Ремигиюс Жемайтайтис 2023 жылы антисемиттік пікірлерге қатысты дау-дамайдан кейін парламенттегі орнынан бас тартқанымен, өткен жылы қайта сайланған болатын.

Президент Гитанас Науседа жаңа үкіметті қолдады, бірақ сейсенбі күні Литва радиосына берген сұхбатында «Немунас Таңы» партиясын қосу «үлкен қателік» екенін айтты.

Поляк-христиан альянсының жетекшісі және Еуропа парламентінің мүшесі Вальдемар Томашевский Кремльді қолдады деп айыпталғанымен, бұл айыптауларды жоққа шығарды.

Тәуелсіз депутаттардың бірі Игнас Вегеле коронавирус пандемиясы кезінде енгізілген шектеулерге қарсы науқан жүргізіп, өткен жылы Литва президенттік сайлауында үшінші орын алған болатын.

