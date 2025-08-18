ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Эквадорда қарулы топ жеті адамды өлтірді
Полицияның мәлімдеуінше, бетперде киген қарулы адамдар ел астанасы Китоның батысынан шамамен 150 шақырым (93 миль) жердегі бильярд залына басып кіріп, бірнеше адамға оқ атқан.
/ AA
18 Тамыз 2025

Эквадордың Санто-Доминго қаласының бильярд залында болған қарулы шабуылдан кемінде жеті адам қаза тапты. Полицияның жексенбі күні елді жайлаған қылмыстық топтың зорлық-зомбылығы салдарынан соңғы уақытта жиілеген қанды шабуылдарға тағы бір оқиғаның қосылғанын атап өтті.

Оқиға әзірге тәуелсіз дереккөздер арқылы расталмаған, бірақ әлеуметтік желілерде тараған бейнебақылау камерасы кадрларында қара бетперде киген бір топ шабуылшы кіреберісте тұрған екі ер адамға оқ атқаны, кейін ішке кіріп адамдарға оқ жаудырғаны байқалады. Полиция көлігі оқиға орнына жеткеннен кейін шабуылшылар қашып кеткені анықталды.

Бұл шабуыл өткен ай Хенерал Вильямиль-Плайас қаласындағы бильярд залында тоғыз адам қаза тапқан шабуылдан кейін болды.

Бір кездері Латын Америкасының жайлы елдерінің бірі ретінде белгілі болған Эквадор қазір АҚШ пен Еуропаға кокаин жеткізу үшін порттарының пайдаланылуы салдарынан ушығып келе жатқан зорлық-зомбылықпен бетпе-бет келіп отыр.

Ресми деректерге сәйкес, елде кісі өлтіру көрсеткіші 2018 жылы әр 100 мың адамға шаққанда алтыны құраса, 2024 жылы бұл көрсеткіш әр 100 мың адамға 38-ге дейін өскен.

