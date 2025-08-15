Түркия Радио Теледидар Мекемесі (TRT) Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бері жалғасып келе жатқан ауыр шабуылдары кезінде Газадағы қираудың ауқымын айқын көрсететін арнайы әуе түсірілім жасады.
Тілші Мүджахит Айдемир мен оператор Осман Екен Иордания жүргізген әуеден гуманитарлық көмек тастау операциясы барысында Газаның танылмай қалған жағдайын құжаттады. Израильдің әуе, құрлық және теңізден жасаған шабуылдары ондаған мың адамның өліміне және тұтас аудандардың үйіндіге айналуына әкелді.
Жергілікті денсаулық сақтау органдарының деректеріне сәйкес, 2023 жылдың 7 қазанынан бері Израиль шабуылдарында кемінде 61 776 палестиналық қаза тауып, 154 906 адам жараланған. Қираған ғимараттардың астында әлі де мыңдаған адамның денесі қалды деп болжануда.
Айлар бойы жалғасып келе жатқан блокада азық-түлік, су, дәрі-дәрмек және басқа да негізгі қажеттіліктердің кіруін күрт шектеп, гуманитарлық дағдарысты одан әрі тереңдетті. Көмек ұйымдары ашаршылыққа ұқсас жағдайдың қалыптасқаны жөнінде ескертіп отыр. Осы уақытқа дейін аштықтан кемінде 239 адам қаза тапқан, олардың кемінде 106-сы — бала. Тек соңғы 24 сағатта аштықтан төрт бала және бір ересек адам көз жұмды.
Біріккен Ұлттар Ұйымы мен гуманитарлық көмек ұйымдарының мәліметінше, Газаның инфрақұрылымының 88%-ы жойылған.
Аймақтағы 2,3 миллион халықтың басым бөлігі (шамамен 2 миллион адам) баспанасынан айырылып, көбі бірнеше рет көшуге мәжбүр болған. Бұл адамдар лық толы мектептерде немесе уақытша тігілген шатырларда паналауға тырысуда. Бұл жерлерде санитарлық жағдай нашар, таза ауызсуға қол жеткізу шектеулі, аурулар тез тарайды.
Израиль күштері көмек тарату нүктелерін және уақытша баспаналарды нысанаға алған деп айыпталуда. Палестиналық ресми деректерге сәйкес, мамыр айының соңынан бері бұл орындарға жасалған шабуылдарда кемінде 1 881 адам қаза тауып, шамамен 13 900 адам жараланған.
Адам құқықтары ұйымдары мен БҰҰ агенттіктері аштық пен тапшылықты соғыс құралы ретінде пайдалану халықаралық құқыққа қайшы екенін бірнеше рет атап өтті. Олар Газадағы жағдайдың кең ауқымды гуманитарлық апатқа айналғанын ескертуде.