Түркия Президенті аппараты жанындағы Коммуникация басқармасының хабарлауынша, Президент Режеп Тайып Ердоған НАТО Бас хатшысы Марк Рюттемен оның өтініші бойынша телефон арқылы сөйлескен. Кездесуде тараптар Ресей–Украина соғысындағы соңғы жағдайды, сондай-ақ аймақтық және жаһандық мәселелерді талқылады.
Түркия Президенті Ресей мен Украина арасындағы тұрақты бітімге қол жеткізу мақсатында Стамбулда жүргізілген келіссөздерде ілгерілеу болғанын айтып, бұл процестің оң гуманитарлық әсер беруінің маңызды екенін атап өтті.
Рютте АҚШ Президенті Дональд Трамп пен Ресей Президенті Владимир Путин арасында өтетін Аляска саммиті алдында Украинадағы жағдайға қатысты өз пікірін айтты. Ердоған Түркияның бұл кездесуді мұқият қадағалап отырғанын жеткізді.
Трамп пен Путин жұма күні Аляскада жергілікті уақытпен 11:30-да (GMT 19:30) кездеседі. Бұл шамамен үш жарым жылдан бері жалғасып келе жатқан Мәскеу–Киев соғысы басталғалы бері қызметтегі АҚШ және Ресей президенттерінің алғашқы кездесуі болмақ.