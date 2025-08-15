Түркия экономикасы Режеп Тайып Ердоғанның алдымен премьер-министр, кейін президент болып сайланғаннан бергі 22 жылда түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Осы кезеңде ЖІӨ жыл сайын 5,3%-ға өсіп, 2025 жылдың екінші тоқсанында 1,37 триллион АҚШ долларына жетіп, тарихтағы ең жоғары деңгейге көтерілді.
Түркия Республикасы Сауда министрлігінің хабарлауынша, Ердоған қызметке кіріскеннен бір жыл бұрын, 2002 жылы елдің ЖІӨ 238 миллиард доллар болса, 2024 жылы алғаш рет 1 триллион доллар межесін асқан.
Ердоғанның 390 миллиард долларлық экспорт мақсатының да жыл соңына дейін орындалуы күтілуде. Сонымен қатар елдің жалпы ішкі өнімі 1,4 триллион долларға жетеді деп болжанып отыр.
Министрліктің мәлімдемесінде: «Түркия соңғы он жылда ЭЫДҰ-дағы ең жылдам өсіп келе жатқан экономикалардың бірі болды; ХВҚ 2025 жылғы шілдеде жариялаған есебінде 2025 жылға арналған өсім болжамын 3,0%-ға көтерді. 2020 жылдан бері жаһандық дағдарыстарға қарамастан 19 тоқсан қатарынан үздіксіз өсім жалғасуда», – делінген.
Министрлік 2002 жылы жан басына шаққандағы табыс 3 608 доллар болса, 2025 жылдың бірінші тоқсанының соңында бұл көрсеткіш 15 971 долларға дейін өскенін атап өтті.
Бұған қоса Түркияның жылдық ағымдағы шоты 2023 жылдың мамыр айындағы 55,1 миллиард доллардан 2024 жылдың соңына қарай 10 миллиард долларға дейін қысқарған. Елдің тауар және қызмет экспорты 377 миллиард долларға жетіп, 1923 жылы Республика құрылғаннан бергі ең жоғары деңгейге шыққан.
Биылғы қаңтар-шілде айларында Түркияның экспорты 156,4 млрд долларға жетті. Осы соманың 67,8 млрд доллары Еуропалық Одақ елдеріне жіберілді, бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,5%-ға артқан. Жылдың алғашқы алты айында Түркия ең көп Германия, Ұлыбритания, АҚШ, Италия және Иракқа экспорт жасаған.
Түркияның қызмет көрсету секторындағы сауда профициті өткен жылы 62 млрд долларға жетіп, бұл көрсеткіш бойынша ел әлемде бесінші орынға шыққан.
Мәлімдемеде: «115 жоғары деңгейдегі байланыс және 37 халықаралық кездесумен бірге Түркі Мемлекеттері Ұйымы, Еуропалық Одақ, Африка Одағы, Ислам Ынтымақтастық Ұйымы, ЭЫДҰ және Балқан елдерімен сауда ынтымақтастығы мен инвестиция саласында жаңа бастамалар қолға алынуда», – делінген.
Түркия 2028 жылға қарай алыс мемлекеттерге экспорт көлемін 50 млрд долларға жеткізуді көздейтін “Алыс елдер стратегиясын” іске қосты. Сонымен қатар Ислам Ынтымақтастығы Ұйымына мүше елдерге экспортты арттыру бастамасы аясында бұл елдердің Түркияның жалпы экспортындағы үлесі 30%-ға жетеді деп күтілуде.