Түркия сенбі күнгі су тасқынында жүздеген адамның қаза болуына байланысты Пәкістанға көңіл айтты.
Түркия Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде «Пәкістанда болған сел апатынан қаза тапқандарға қайғырып, Пәкістан халқына көңіл айтамыз. Қаза тапқандарға Алладан рақым тілейміз», – делінген.
Пәкістан билігінің сенбі күнгі мәліметінше, елдегі қатты жауын-шашыннан туындаған су тасқыны мен көшкін салдарынан қаза тапқандар саны 321 адамға жеткен.
Хайбер-Пахтунхва уәлаятының Төтенше жағдайлар басқармасының мәліметінше қаза тапқандардың көпшілігі (307) Хайбер-Пахтунхва уәлаятынан.
Сондай-ақ Гилгит-Балтистан уәлаятында бес, ал Пәкістан басқаратын Кашмирде (Азад Джамму Кашмир) тоғыз адамның қаза тапқаны хабарланды.
Көптеген аймақта ұялы байланыс мұнараларының зақымдануы салдарынан байланыс үзілген.
Тағы да су тасқыны болуы мүмкін
Ұлттық Төтенше жағдайлар басқармасы жұма күнінен бастап 10 қыркүйекке дейін жалғасатын жаңа муссон жаңбыры туралы ескертті.
Сондай-ақ билік өкілдері ауа температурасының көтерілуі таулы аймақтардағы қар мен мұздықтардың еруін жылдамдатып, өзендердегі су ағысын арттырғанын атап өтті.
Маусым айынан қыркүйек айына дейін созылатын муссон жауындары салдарынан Оңтүстік Азияда, соның ішінде Пәкістанда жиі апат болады. Соңғы жылдардағы климаттың өзгеруі апаттың күшін арттырып, болжау мүмкіндігін азайтты.