Стамбулда теңіздегі "Teknofest" басталды
"Teknofest Көгілдір Отан" Түркияның теңіздегі күшін, технологиясын және мәдениетін паш етеді.
29 Тамыз 2025

Түркияның жетекші технология, авиация және ғарыш фестивалі "Teknofest" басталды. Биыл фестиваль Стамбулда теңіз тақырыбына арналды. Елдің теңіздегі қуаты мен инновацияларын таныстырды.

Төрт күнге созылатын бұл шара «Көгілдір Отан» атауымен бейсенбі күні Стамбул кеме жасау зауытының базасында басталды. Анадолы агенттігі бұл шараның халықаралық байланыс серіктесі ретінде қызмет атқаруда. Фестиваль бейсенбі күні басталғанымен, жұртшылыққа 30–31 тамыз күндері қатысуға мүмкіндік беріледі.

Фестивальдің ашылу салтанатына Президент Режеп Тайып Ердоған қатысты.

Шара аясында суасты жүйелері, суасты зымырандары және автономды теңіз көліктері бойынша жарыстар ұйымдастырылуда. Бұл жарыстар фестивальдің басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады.

Түрік Әскери-теңіз күштері өзінің ең заманауи кемелерін, соның ішінде “TCG Anadolu” амфибиялық шабуыл кемесін, “TCG Istanbul” фрегатын, “TCG Burgazada” сүңгуірлерден қорғану корветін, “TCG Orucreis” фрегатын, “TCG Nusret” минатасушы кемесін, сондай-ақ “TCG Sakarya” және “TCG Hizirreis” сүңгуір қайықтарын таныстыруда.

Әскери технологиялардан бөлек, “Teknofest Көгілдір Отан” теңіз тарихы мен мәдениеті туралы көрме, интерактивті виртуалды тәжірибелер және бірқатар конференция ұсынады.

Бұл шарадан кейін “Тeknofest” фестивалінің негізгі нұсқасы 17–21 қыркүйек аралығында Стамбулдағы Ататүрік әуежайында өтеді.

