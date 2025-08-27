Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Сириядағы барлық бауырлас халықтар сияқты Түркияның күрдтердің де қауіпсіздігі, бейбітшілігі және әл-ауқатының кепілі екенін айтты.
“Анкара мен Дамаскке бет бұрғандар жеңіске жетеді,” – деді ол.
Түркия президенті елінің «Түркия ғасыры» көзқарасы алдымен терроризмнен азат ұлы және қуатты Түркия, содан кейін бірлескен күш-жігер арқылы терроризмнен азат аймақ мақсат еткенін атап өтті.
Ол барлық кедергілерге қарамастан, Анкараның тарих, мәдениет, ортақ өркениет және ортақ сенімдермен бір-бірімен иықтасқан 86 миллион халық ретінде қуатты Түркия үшін жұмыстануға бел байлағанын білдірді.
“Түріктер, арабтар және күрдтер болып біз осы жерде мәңгілікке бірге өмір сүреміз,” – деді Ердоған.
Бұл мәлімдеме Түркия парламенті «терроризмнен азат Түркия» жолында заңды жолды анықтауға бағытталған жоғары деңгейлі комитет құрғаннан бірнеше апта өткен соң жасалды. Түрік шенеуніктері бұл қадамды аймақтағы бейбітшілік үшін тарихи бетбұрыс деп сипаттады.
5 тамызда ашылған Ұлттық ынтымақтастық, бауырластық және демократия комитеті түріктер мен күрдтер арасындағы диалог алаңы ретінде қарастырылып, кез келген келіспеушілікті парламенттік арналар арқылы шешуге бағытталған.
Түркия парламенті төрағасы Нуман Куртулмуш комитеттің ашылу салтанатында сөйлеген сөзінде “Түріктер мен күрдтер арасындағы бауырластық – бұл географиямыздың негізін құрайтын элемент,” – деді.
Лауазым иелері комитеттің реформаларды анықтау, заң жобаларын әзірлеу және прогресс туралы халықты хабардар ету міндетін атқаратынын, оның мандаты 2025 жылдың соңына дейін жалғасатынын білдірді.
Аймақтық ескертулер
10 наурызда Сирия президенттігі Сирия демократиялық күштерін (СДК) мемлекеттік институттарға біріктіру туралы келісімге қол қойылғанын жариялап, елдің аумақтық бірлігін растады және кез келген бөліну әрекеттерін жоққа шығарды.
Алайда келісімге қол қойылғаннан бірнеше ай өткен соң Сирия президенті Ахмед әл-Шара СДК-ны келісімді жүзеге асыруға қатысты сөздері мен әрекеттері арасындағы қайшылықтар үшін сынады.
Шілде айында Ирактың солтүстігінде “PKK” террор қйымның 30 террористі қаруларын өртеді, бұл Анкараның айтуынша, ұйымның тарауының бастамасы болды.
“PKK” террор ұйымы Түркия, АҚШ және ЕО тарапынан террористік ұйым ретінде танылған.
СДК-ны негізінен “PKK”-ның Сириядағы тармағы болып табылатын террористік топ “YPG” басқарады.
13 тамызда Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Сириядағы әріптесімен бірлескен баспасөз мәслихатында “YPG” террористік тобының Түркия мен аймаққа қауіп төндіруді дереу тоқтатуы керектігін ескертті.