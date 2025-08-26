Түркия Сыртқы істер министрі Хакан Фидан дүйсенбі күні Ислам ынтымақтастығы Ұйымының Газа мәселесіне арналған кезектен тыс отырысының беташар сессиясында: «Палестина халқына қажет нәрсе – біздің ұжымдық араласуымыз»,- деді.
Фидан Палестинаны мойындаудың жеткіліксіз екенін, Израильді соғысты тоқтатуға мәжбүрлейтін жаһандық әрекет жасалмаса, нәтиже болмайтынын айтты. Ол сөзінде: «Израиль үкіметінің мақсаты – бейбітшілік емес, Палестина халқын жер бетінен толықтай жою. Біз бұған жол бермейміз», – деді.
«Оларды тоқтату керек»
Түркия Сыртқы істер министрі төрағалық еткен Ислам ынтымақтастығы ұйымының жиыны Израильдің әрекеттеріне назар аударып, мүше мемлекеттердің ұстанымдары мен үндеулерін үйлестіруді мақсат етті.
Ашылу рәсімінде сөз сөйлеген Фидан Батыс Шериядағы заңсыз қоныстанушылардың шабуылдарын және оған Израиль министрлерінің де қатысуын айыптап, мұндай әрекеттердің тарихи қалада бақылаусыз жалғаса алмайтынын баса айтты.
Израиль 2023 жылдың қазан айынан бері Газаға жасаған аяусыз шабуылдарында шамамен 62 700 палестиналықты өлтірді. Соғыс Газаны қирандыға айналдырды.
Газада атысты тоқтату
Сыртқы істер министрі Израильдің шабуылдарын тоқтата алатын Мысыр–Катар бітім ұсынысының маңызды екенін атап өтіп, Ислам ынтымақтастығы ұйымының Газадағы атысты тоқтатудағы күш-жігерін толық қолдайтынын жеткізді.
Хакан Фидан: «Біз келісімге жақынбыз, алайда оған басқыншының (Израильдің) да қатысуы қажет»,-деді. Ол атысты тоқтату жүзеге аспаған жағдайда оккупация мен қырғынның жалғаса беретінін ескертіп, Палестинаның толыққанды мүшелігі үшін БҰҰ аясында бастама көтеруге шақырды.
Фидан Газа қаласын қайта қалпына келтіруге арналған жоспарлардың араб-ислам негізінде жасалуы қажет екенін атап өтіп, Түркияның бұл күш-жігерді қолдауға ниетті екенін айтты.
Министр палестиналықтардың қауіпсіздігі кепілдендірілуі керектігін және Газаны қайта тұрғызу қажеттігіне тоқталды. Ол Ислам ынтымақтастығы ұйымының әл-Ақса мешітін қорғау үшін құрылғанын еске салып, кез келген әлсіздік ұйымның басты миссиясын әлсірететінін айтты.
Сондай-ақ Фидан Израильдің Сирияға, Ливанға және Иранға бағытталған шабуылдары аймақтық әрі жаһандық қауіпсіздікке қатер төндіретін ауқымды тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін екенін ескертті.