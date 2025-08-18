Нигерия Төтенше жағдай жөніндегі агенттіктің хабарлауынша, елдің солтүстік-батысындағы Сокото штатында 50 адамды базарға апара жатқан қайықтың аударылуы салдарынан 40-тан астам адам жоғалып кетті.
Жолаушылар жексенбі күні штаттағы танымал Гороньо азық-түлік базарына бара жатқан кезде қайық аударылып кеткен.
Ұлттық төтенше жағдайларды басқару агенттігінің басшысы Зубайдар Умар “X” платформасында жасаған мәлімдемесінде он адамның құтқарылғанын айтты.
Агенттік жоғалған адамдарды табу үшін жергілікті билік пен төтенше жағдай қызметтерімен бірлесіп іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады.
Үш апта бұрын Нигерияның орталық-солтүстігіндегі Нигер штатында шамамен 100 жолаушысы бар қайықтың аударылуы салдарынан кемінде 13 адам қаза тауып, ондаған адам жоғалған болатын.