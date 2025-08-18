ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Нигерияда қайық аударылып, ондаған адам жоғалып кетті
Жергілікті билік өкілдері мен төтенше жағдай қызметтері жоғалған адамдарды табу үшін құтқару операциясын жүргізуде.
/ AP
18 Тамыз 2025

Нигерия Төтенше жағдай жөніндегі агенттіктің хабарлауынша, елдің солтүстік-батысындағы Сокото штатында 50 адамды базарға апара жатқан қайықтың аударылуы салдарынан 40-тан астам адам жоғалып кетті.

Жолаушылар жексенбі күні штаттағы танымал Гороньо азық-түлік базарына бара жатқан кезде қайық аударылып кеткен.

Ұлттық төтенше жағдайларды басқару агенттігінің басшысы Зубайдар Умар X платформасында жасаған мәлімдемесінде он адамның құтқарылғанын айтты.

Ұсынылған

Агенттік жоғалған адамдарды табу үшін жергілікті билік пен төтенше жағдай қызметтерімен бірлесіп іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқанын хабарлады.

Үш апта бұрын Нигерияның орталық-солтүстігіндегі Нигер штатында шамамен 100 жолаушысы бар қайықтың аударылуы салдарынан кемінде 13 адам қаза тауып, ондаған адам жоғалған болатын.

