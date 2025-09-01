САЯСАТ
2 Мин оқу
Тяньцзинде ШЫҰ саммиті басталды
Саммит соңында лидерлердің қорытынды құжаттармен бірге Тяньцзинь декларациясына қол қойып, 10 жылдық стратегияны бекітуі күтілуде.
Тяньцзинде ШЫҰ саммиті басталды
/ Reuters
1 Қыркүйек 2025

Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) 25-ші саммиті дүйсенбі күні Қытайдың солтүстігіндегі Тяньцзинь қаласында басталды. Ашылу салтанатында Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин сөйледі.

Қытай Төрағасы Си Цзиньпин Шанхай Ынтымақтастық Ұйымындағы барлық тараптармен бірлесе жұмыс істеп, аймақтық қауіпсіздік форумын жаңа деңгейге көтеруді мақсат еткенін айтып, жаңа ғаламдық қауіпсіздік тәртібі жөніндегі ұстанымын жеткізді.

Саммиттің ашылуында Қытайдың солтүстігіндегі Тяньцзинде өтіп жатқан екі күндік жиында 20-дан астам әлемдік лидерге үн қатқан Си форумның сыртқы араласуларға ашық түрде қарсы екенін атап өтіп, Ынтымақтастық ұйымы жаңа халықаралық қатынастар үлгісін қалыптастырып жатқанын жеткізді.

Қытай Төрағасы әлемдік тәртіптегі «зорлық-зомбылықты » сынап, лидерлерді «әділдік пен әділеттілікті ұстануға, Қырғи-қабақ соғыс логикасына, қақтығыстарға және зорлық-зомбылық әрекеттеріне қарсы тұруға» шақырды.

«ШЫҰ біздің алып нарықтарымыздың әлеуетін толық пайдалану керек», – деген Си АҚШ-тың кедендік тарифтеріне назар аударып, экономикалық ынтымақтастық, әділдік және әділеттілік тақырыптарына ерекше назар аударды.

Ұсынылған

Си биыл ШЫҰ мүше елдеріне 2 миллиард юань (280,4 миллион доллар) грант бөлуге уәде берді

Қытай сондай-ақ алдағы үш жыл ішінде Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының Банкаралық консорциумына мүше банктерге 10 миллиард юань (1,4 миллиард доллар) қосымша несие беретінін мәлімдеді.

Ресей Президенті Владимир Путинді қоса алғанда он мүшелі блоктың көшбасшылары ресми мәлімдемелерін жасамай тұрып, Тяньцзинь қаласында бірге суретке түсті. Бұл сәттер теледидар кадрларынан көрсетілді.

Саммит соңында лидерлердің қауіпсіздік, сауда, энергетика және мәдени ынтымақтастыққа қатысты қорытынды құжаттармен бірге Тяньцзинь декларациясына қол қойып, 10 жылдық стратегияны бекітуі күтілуде.

Сонымен қатар саммит Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығы мен Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуына байланысты да мәлімдемелер жариялайтын болады.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us