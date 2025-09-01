Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) 25-ші саммиті дүйсенбі күні Қытайдың солтүстігіндегі Тяньцзинь қаласында басталды. Ашылу салтанатында Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин сөйледі.
Қытай Төрағасы Си Цзиньпин Шанхай Ынтымақтастық Ұйымындағы барлық тараптармен бірлесе жұмыс істеп, аймақтық қауіпсіздік форумын жаңа деңгейге көтеруді мақсат еткенін айтып, жаңа ғаламдық қауіпсіздік тәртібі жөніндегі ұстанымын жеткізді.
Саммиттің ашылуында Қытайдың солтүстігіндегі Тяньцзинде өтіп жатқан екі күндік жиында 20-дан астам әлемдік лидерге үн қатқан Си форумның сыртқы араласуларға ашық түрде қарсы екенін атап өтіп, Ынтымақтастық ұйымы жаңа халықаралық қатынастар үлгісін қалыптастырып жатқанын жеткізді.
Қытай Төрағасы әлемдік тәртіптегі «зорлық-зомбылықты » сынап, лидерлерді «әділдік пен әділеттілікті ұстануға, Қырғи-қабақ соғыс логикасына, қақтығыстарға және зорлық-зомбылық әрекеттеріне қарсы тұруға» шақырды.
«ШЫҰ біздің алып нарықтарымыздың әлеуетін толық пайдалану керек», – деген Си АҚШ-тың кедендік тарифтеріне назар аударып, экономикалық ынтымақтастық, әділдік және әділеттілік тақырыптарына ерекше назар аударды.
Си биыл ШЫҰ мүше елдеріне 2 миллиард юань (280,4 миллион доллар) грант бөлуге уәде берді
Қытай сондай-ақ алдағы үш жыл ішінде Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының Банкаралық консорциумына мүше банктерге 10 миллиард юань (1,4 миллиард доллар) қосымша несие беретінін мәлімдеді.
Ресей Президенті Владимир Путинді қоса алғанда он мүшелі блоктың көшбасшылары ресми мәлімдемелерін жасамай тұрып, Тяньцзинь қаласында бірге суретке түсті. Бұл сәттер теледидар кадрларынан көрсетілді.
Саммит соңында лидерлердің қауіпсіздік, сауда, энергетика және мәдени ынтымақтастыққа қатысты қорытынды құжаттармен бірге Тяньцзинь декларациясына қол қойып, 10 жылдық стратегияны бекітуі күтілуде.
Сонымен қатар саммит Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуының 80 жылдығы мен Біріккен Ұлттар Ұйымының құрылуына байланысты да мәлімдемелер жариялайтын болады.