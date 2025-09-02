Бельгия қыркүйек айында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясында Палестина мемлекетін ресми түрде мойындайды. Бұл туралы елдің Сыртқы істер министрі хабарлады.
Дүйсенбі күні Сыртқы істер министрі Прево «X» платформасында: «Палестина БҰҰ-ның отырысында Бельгия тарапынан мойындалады және Израиль үкіметіне санкция салады», – деп жазды.
Бас Ассамблеяның отырысы 9–23 қыркүйек күндері Нью-Йоркте өтеді.
Франция шілде айында Палестина мемлекетін танитынын мәлімдеп, Президент Эммануэль Макрон бұл қадамды екі мемлекет негізіндегі шешімге бағытталған ілгерілеу деп атаған еді.
Сол уақыттан бері Ұлыбритания, Канада және Аустралия бастаған бірнеше батыс елі Палестина мемлекетін мойындауға шақыруда.
Превоның айтуынша, Бельгия бұл шешімді «гуманитарлық апат» жағдайын ескере отырып қабылдаған.
Министр сондай-ақ: «Бельгия халықаралық құқықты бұзып отырған Израильдің зорлық-зомбылығына қарсы Израиль үкіметі мен ХАМАС-қа қысымды арттыру үшін батыл шешім қабылдауға тиіс болды», – деді.
Прево мәлімдемесінде Палестина мемлекетін мойындау шешімі Израиль халқына бағытталмағанын атап өтті. «Бұл – Израиль халқын жазалау емес. Үкіметтің халықаралық және гуманитарлық құқыққа құрмет көрсетуі және Газадағы жағдайды өзгерту үшін әрекет», – деп қосты.
Бұл мәлімдеме Бельгияның екі мемлекет негізіндегі шешімге ұмтылыстың бір бөлігі саналатын Нью-Йорк Декларациясын қолдайтынын және Францияны қоса алғанда оннан астам елге қосылатынын білдіреді.
Бельгияның бұл қадамы Газадағы геноцидке қатысты артып жатқан халықаралық ашу-ызаны айқын көрсетіп отыр.
Израиль 2023 жылдың қазан айынан бері 63 мыңнан астам палестиналықты өлтіріп, миллиондаған тұрғынды босқынға айналдырды. Қазіргі уақытта Халықаралық сот Израильге қарсы геноцид ісін қарастыруда.