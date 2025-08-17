Мемлекеттік БАҚ хабарлауынша, Қытайдың солтүстігінде кенеттен болған су тасқынында кемінде сегіз адам қаза тапты, төрт адам із-түзсіз жоғалды. Әлемнің екінші ірі экономикасы Шығыс Азия муссонының әсерінен зардап шегуде.
Ішкі Моңғолияда аумағындағы жайылымдардан өтетін өзен сенбі күні сағыт 14:00-де арнасынан асты. Баян-Нур қаласы маңында демалып жатқан 13 адам су тасқынына тап болды. Оқиға ауыл шаруашылығы орталығының жанында болып, бір адам аман қалған.
Қытайда шілде айынан бері әдеттегіден әлдеқайда қатты жауын жауып, муссон солтүстікте де, оңтүстікте де ұзаққа созылуда.
Ауа райы мамандары бұл өзгерісті климат дағдарысымен байланыстырады. Кенеттен болған су тасқындары мыңдаған адамды баспанасынан айырып, миллиардтаған долларлық экономикалық шығын қауіпін төндіруде.
Баян-Нур Қытайдың маңызды астық және май өндіру орталығы ғана емес, қой шаруашылығы дамыған аймақ ретінде де белгілі.