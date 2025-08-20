ТҮРКИЯ
Емине Ердоған Түркияның әлеуметтік желі платформасы «NEXT Sosyal»-ға тіркелді
16 тамызда «NEXT Sosyal» платформасын қолданушылардың саны 1 миллионнан асып, қарқынды түрде жоғарылауда.
20 Тамыз 2025

Емине Ердоған Түркияның жаңа әлеуметтік медиа платформасы «NEXT Sosyal»-да алғашқы жазбасын жариялап, қуанышы мен алғысын білдірді.

Ол сейсенбі күні жасаған алғашқы жазбасында: «#NSosyal-дан сәлем! Отандық, ұлттық әрі тәуелсіз әлеуметтік желімізге тіркелу - мен үшін үлкен қуаныш. Бұл мақтаныш сезімін халқымызға сыйлаған баршаға шексіз ризашылығымды білдіремін», - деді.

Сондай-ақ: «Өзімізге тиесілі осы қауіпсіз цифрлық әлемде ойымызды бөлісіп, еңбек етіп, болашақты құндылықтарымызбен қалыптастырамыз. «NSosyal»-мен саяхатқа дайынбыз!» – деп жазды.

Емине Ердоғанның жазбасы Президент Режеп Тайып Ердоған «NSosyal»-да жеке парақша ашқаннан кейін жарық көрді.

Ұсынылған

Түркия Технология командасы (T3 қоры) жетекшілігімен жасалған «NSosyal» 16 тамызда 1 миллион қолданушыға жетіп, қарқынды дамуда.

Әлемдік платформаларға «қауіпсіз» балама ретінде ұсынылған «NSosyal» мобильді қосымша дүкендерінде алдыңғы орынға көтеріліп,  «әлеуметтік желі» санатындағы ең танымал тегін қосымшалар қатарына енді.

Бета нұсқасынан бері шапшаң кеңейіп келе жатқан бұл платформа қолданушыларына жаңалық, технология, өмір салты және өзекті оқиғалар жөнінде ой-пікірлерін бөлісуге мүмкіндік береді.

Президент пен Емине Ердоғанның қолдауы «NSosyal» үшін маңызды қозғаушы күшке айналып, Түркияның отандық цифрлық платформаларын қолдау ісін күшейтті.

