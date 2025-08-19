Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған елдің қарқынды дамып келе жатқан отандық әлеуметтік желі платформасы «NEXT Sosyal»-да алғашқы жазбасын жариялады.
Ақын Ердем Баязиттің «Саған, маған, Отанымa, ел халқына» атты өлеңінен «Бетон қабырғалар арасынан бір гүл ашты» деген өлең жолдарын жариялаған Ердоған оқырмандарына «Дайынсыңдар ма?» деп сауал қойды.
Президент өз жазбасына «Бастаймыз» деген хэштег жазып, оған Түркия туын, жер шары және зымыран эмодзилерін қосты.
«NEXT Sosyal» дегеніміз не?
Бұл жазба Түркия Технология командасы (T3) қорының жетекшілігімен әзірленген «NEXT Sosyal»-дың пайдаланушылар саны бір миллионнан асқаннан кейін жарияланды.
«NEXT Sosyal»-дың 1 миллион қолданушыға жеткені жөніндегі жаңалықты «TEKNOFEST»-тің Атқарушы директоры әрі «T3» қорының өкілетті кеңесінің төрағасы Селчук Байрактар өткен сенбі күні хабарлаған болатын.
Әлемдік платформаларға «қауіпсіз» балама ретінде ұсынылған «NEXT Sosyal» мобильді қосымшалар дүкенінде жылдам жоғарылап, көп ұзамай «әлеуметтік желі» санатындағы ең танымал тегін қосымша атанды.
Бета нұсқасынан бері қарқынды дамып келе жатқан бұл платформа пайдаланушыларға жаңалық, технология, өмір салты және маңызды оқиғалар жөніндегі ой-пікірлерін жариялайтын алаң ұсынады.
Президенттің қолдауы «NEXT Sosyal» үшін символдық маңызға айналып, Түркияның отандық цифрлық платформаларды қолдаудағы күш-жігерін арттыра түсті.