ТҮРКИЯ
2 Мин оқу
Түркия Газаға 100 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберген
Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасы гуманитарлық көмектің құрамында жедел жәрдем көлігі, азық-түлік, шатыр және қоршаудағы бейбіт тұрғындарға арналған 15 миллион доллар көлемінде қаржылық қолдау бар екенін мәлімдеді
Түркия Газаға 100 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберген
/ AA
20 Тамыз 2025

Түркия Газаға бағытталған гуманитарлық көмектің ауқымына тоқталып, 2023 жылдың қазан айында Израиль шабуылдары басталғалы бері Газаға 16 кеме мен 14 ұшақ арқылы жүк жіберілгенін хабарлады.

Сейсенбі күні Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасы жасаған мәлімдемеде бұл бастама Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоғанның көшбасшылығын айқын көрсететіні айтылды, әрі Түркияның халықаралық алаңда Газаның үні болуға ұмтылып, қоршаудағы бейбіт тұрғындарға шұғыл көмек жіберуді жалғастырып жатқаны ерекше атап өтілді.

Газа халқы 2023 жылдың 7 қазаннан бері Израильдің әуе шабуылдары салдарынан аштық пен кедейшілікке тап болып отыр.

Коммуникация басқармасы Түркияның жазықсыз Газа халқын қолдау үшін жан-жақты жұмыс істеп жатқанын жеткізді.

Қақтығыстар басталған күннен бері Түркия Газаға 101 мың тоннадан астам гуманитарлық көмек пен 15 миллион доллар қаржылай қолдау жіберген.

Ұсынылған

Түркия гуманитарлық көмек жіберуді жалғастыруда

Жіберілген гуманитарлық көмектердің қатарында көп мөлшерде азық-түлік, ұн, ауызсу, киім-кешек және балаларға арналған ойыншықтар бар.

Медициналық көмек те бұл қолдаудың маңызды бөлігі болды. Түркия сегіз далалық аурухана, 53 жедел жәрдем көлігі мен шамамен 250 тонна медициналық жабдық жіберді. Сондай-ақ 430 науқас пен олардың 450 жақынын ем қабылдау үшін Түркияға жеткізді.

Қосымша көмектердің қатарында жүз мыңдаған гигиена жиынтығы, мыңдаған шатыр, 1 400-ден астам генератор, жылжымалы асүйлер мен техникалық қолдау бар.

Президент аппараты жанындағы Коммуникация басқармасы Израильдің қоршауындағы Газаға жету қиын болса да, Түркияның «барлық мүмкіндіктерді пайдалана отырып» гуманитарлық көмекті жалғастыра беретінін атап өтті.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us