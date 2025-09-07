Түркия 2024 жылғы 6 қыркүйекте Израиль басып алған Батыс Шериядағы наразылық кезінде қаза тапқан түрік азаматы Айшенұр Эзги Эйгині еске алды.
Сенбі күні оның қазасының бір жылдығына орай Түркияның Сыртқы істер министрлігі мәлімдеме жасап, Эйгині «мейіріммен және құрметпен» еске алып, оның өлімін халықаралық құқық пен адам құқықтарын өрескел бұзу деп айыптады.
«Кінәсіз бейбіт тұрғындарды өлтіру – адам өмірі мен халықаралық нормаларға деген құрметсіздіктің айқын белгісі. Түркия Айшенұрға қарсы жасалған бұл ауыр қылмыстың жазасыз қалмауы үшін табанды түрде жұмысын жалғастырады», – делінген мәлімдемеде.
Израильдік заңсыз қоныстарға қарсы наразылық
26 жастағы қос азаматтық иесі (Түркия мен АҚШ) Эйги 2024 жылғы 6 қыркүйекте Наблус маңындағы Бейта қаласында израильдік заңсыз қоныстарға қарсы наразылық кезінде Израиль әскері тарапынан өлтірілді.
Бейнежазбалар мен куәгерлердің мәліметтері оның израильдік мергеннің нысанасына алынғанын көрсеткенімен, Израиль әскери күштерінің алдын ала қорытындылары оны «жанама және кездейсоқ» оқиға ретінде сипаттап, әскерилердің тас лақтырған наразылық білдірушілерге оқ атқанын алға тартты.
Оның отбасы, достары және куәгерлер Израильдің бұл мәлімдемесін жоққа шығарып, оны бейбіт наразылық білдірушіге жасалған қасақана шабуыл деп атады және АҚШ үкіметін тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырды. Бүгінгі күнге дейін ешкім жауапқа тартылған жоқ.
Түркияның прокурорлары Эйгинің өліміне қатысты тергеу бастады, бірақ 2025 жылғы 4 қыркүйек күнгі дерек бойынша тергеу әлі аяқталған жоқ.