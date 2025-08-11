Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan negaranya akan mengiktiraf negara Palestin di Perhimpunan Agung PBB pada September nanti, menyusuli langkah serupa oleh Kanada, UK dan Perancis.

"Selagi status kenegaraan Israel dan Palestin tidak kekal, keamanan hanya akan bersifat sementara," katanya kepada pemberita pada hari Ahad. "Australia akan mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk memiliki negara sendiri."

Albanese menyatakan pengiktirafan Palestin ini bergantung pada komitmen daripada Pihak Berkuasa Palestin.

Beliau juga menegaskan situasi di Gaza yang dikepung telah melampaui kebimbangan dunia, dengan Israel terus mencabar undang-undang antarabangsa.

Albanese lama mendukung penyelesaian dua negara, dengan kerajaan tengah-kirinya menyokong hak Israel untuk wujud dalam sempadan selamat dan hak Palestin untuk memiliki negara merdeka.

Pengiktirafan global

Perancis dan Kanada bulan lalu menyatakan hasrat mengiktiraf negara Palestin, manakala Britain menyatakan akan berbuat demikian melainkan Israel menangani krisis kemanusiaan di wilayah Palestin dan mencapai gencatan senjata.

Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Julai lalu menyatakan beliau merancang untuk mengiktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB September ini.

Beberapa hari kemudian, selepas menghadapi tekanan rakyat yang besar, Perdana Menteri UK Keir Starmer juga mengumumkan Britain akan mengiktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB September.