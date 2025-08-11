PERANG GAZA
Australia akan iktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB September ini – Albanese
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan keamanan hanya akan bersifat sementara sehingga status kenegaraan Palestin kekal.
Albanese menyatakan pengiktirafan Palestin ini bergantung pada komitmen daripada Pihak Berkuasa Palestin. / AP
11 Ogos 2025

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan negaranya akan mengiktiraf negara Palestin di Perhimpunan Agung PBB pada September nanti, menyusuli langkah serupa oleh Kanada, UK dan Perancis.  

"Selagi status kenegaraan Israel dan Palestin tidak kekal, keamanan hanya akan bersifat sementara," katanya kepada pemberita pada hari Ahad. "Australia akan mengiktiraf hak rakyat Palestin untuk memiliki negara sendiri."  

Albanese menyatakan pengiktirafan Palestin ini bergantung pada komitmen daripada Pihak Berkuasa Palestin.  

Beliau juga menegaskan situasi di Gaza yang dikepung telah melampaui kebimbangan dunia, dengan Israel terus mencabar undang-undang antarabangsa.  

Albanese lama mendukung penyelesaian dua negara, dengan kerajaan tengah-kirinya menyokong hak Israel untuk wujud dalam sempadan selamat dan hak Palestin untuk memiliki negara merdeka.  

Pengiktirafan global  

Perancis dan Kanada bulan lalu menyatakan hasrat mengiktiraf negara Palestin, manakala Britain menyatakan akan berbuat demikian melainkan Israel menangani krisis kemanusiaan di wilayah Palestin dan mencapai gencatan senjata.  

Presiden Perancis Emmanuel Macron pada Julai lalu menyatakan beliau merancang untuk mengiktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB September ini.  

Beberapa hari kemudian, selepas menghadapi tekanan rakyat yang besar, Perdana Menteri UK Keir Starmer juga mengumumkan Britain akan mengiktiraf Palestin di Perhimpunan Agung PBB September.  

Disyorkan

Tidak lama selepas itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan negaranya akan mengiktiraf Palestin, merujuk kepada komitmen Kanada terhadap penyelesaian dua negara.  

BerkaitanTRT Global - Kanada tidak pernah henti penghantaran senjata maut ke Israel walaupun mereka cakap sebaliknya

Kemarahan Netanyahu 

Israel mengutuk keputusan negara-negara untuk menyokong negara Palestin, mendakwa ia akan memberi ganjaran kepada kumpulan penentang Palestin Hamas.  

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberitahu pemberita pada Ahad bahawa majoriti rakyat Israel menentang penubuhan negara Palestin kerana mereka percaya ia akan membawa peperangan bukan keamanan, walaupun ribuan penunjuk perasaan membanjiri jalanan Tel Aviv membantah rancangannya untuk meningkatkan genosid hampir dua tahun dan merampas Gaza.  

BerkaitanTRT Global - Rubio mengejek Perancis dan UK, kata mereka 'tidak mampu' wujudkan negara Palestin

"Melihat negara-negara Eropah dan Australia terjun ke lubang arnab ini begitu sahaja...ini mengecewakan dan saya rasa ia memalukan, tetapi ia tidak akan mengubah pendirian kami," kata Netanyahu.  

Walaupun Israel dan AS mendakwa Palestin sebagai pihak yang menolak keamanan, Netanyahu berulang kali menyatakan tidak akan wujud negara Palestin selagi beliau menjadi perdana menteri.

SUMBER:TRT World and Agencies
