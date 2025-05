Toen eerder dit jaar een eeuwenoud bouwwerk uit het Mogol-tijdperk instortte in India, leek slechts een handjevol erfgoedliefhebbers het op te merken.

Het bouwwerk in kwestie was een 17de-eeuwse Mogol stenen chhatri (een algemene term in de Indo-Islamitische architectuur voor verhoogde halfopen koepels) in Agra.

Het stond langs de oostelijke oever van de rivier de Yamuna, niet ver van de prachtige en architectonisch belangrijke Mogol mausoleums van Itmad-ud-daulah, de vader van keizerin Nur Jahan en een Mughal ambtenaar Afzal Khan genaamd Chini Ka Rauza, monumenten die vaak door toeristen worden bezocht.

Ondanks de nabijheid van deze veelbezochte sites, bleef de ineenstorting van de chhatri grotendeels onopgemerkt, ondanks het feit dat het onder de bescherming valt van de Archaeological Survey of India (ASI) - een overheidsinstantie die belast is met het behoud van India's culturele erfgoed.

En het is niet het enige slachtoffer van verwaarlozing. In de afgelopen maanden heeft de ASI, zij het te laat, problemen aangepakt zoals een waterlekkage bij de Taj Mahal en vocht- en schimmelvlekken bij Akbar's graftombe in Sikandra, Agra. De nalatigheid komt naar aanleiding van het besluit van de ASI om 18 monumenten uit de bescherming te schrappen - veel daarvan zijn van belang voor de minderheidsgemeenschappen in India.

Hoewel ambtenaren de neiging hebben om zich te verschuilen achter geldproblemen, lijkt het steeds politieker geladen klimaat een belangrijke drijfveer te zijn voor de steeds selectievere onderhoudsaanpak van de ASI.

Zahra Bagh

De omgevallen chhatri maakte deel uit van een ommuurde tuin. Zahra Bagh, een voorbeeld van de tuinarchitectuur langs de rivier in Agra in de 17e eeuw, werd met name genoemd op een 17e-eeuwse kaart van Jaipur City en kreeg erkenning in de wetenschap van Mogol-ontwerpen.

Deze aandacht was grotendeels te danken aan een essay van Ebba Koch - een wereldwijd bekende wetenschapper op het gebied van Mogol architectuur en cultuurgeschiedenis.

In haar essay Environmental Designs of Mughal Gardens (geschreven tussen 1978-86), merkte Koch op: "Bewaard gebleven, zij het in ruïneuze staat, is de onderbouw van het terras aan de rivierzijde die gedeeltelijk in de rivier is gevallen."

Net als de meeste historische monumenten in India staat Zahra Bagh - ook wel gespeld als Zehra of Zohra Bagh - op de monumentenlijst van de ASI. Het is aangewezen als monument 32 binnen een cluster van 67 monumenten in Agra, aangeduid als "Zohra Bagh en kiosk langs de rivier". Interessant genoeg werd het na de instorting van de chhatri in rapporten onjuist beschreven als een bouwwerk uit de Babur-periode en gedateerd op 1526, de begindatum van de Mogol-heerschappij in het subcontinent.

In werkelijkheid werd de tuin bijna een eeuw later aangelegd onder het beschermheerschap van Mumtaz Mahal, de padshah begum van Shah Jahan, de Mogol-keizerin. Kochs studie is gebaseerd op deze foutieve identificatie, maar dat is een ander verhaal.

ASI de beheerder

De observatie van historicus Koch aan het einde van de jaren 1970 wijst op het gebrek aan conservering van het monument, waardoor de instorting van de chhatri eind oktober een helaas voorspelbare uitkomst was. Maar er is meer aan de hand. Deze gebeurtenis onderstreept ook een bredere bezorgdheid over de rol en de praktijken van de ASI, de belangrijkste instantie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het culturele erfgoed van het land.

De ASI is een koloniale entiteit die werd opgericht in 1861, met de Britse legeringenieur Alexander Cunningham als de eerste directeur-generaal.

Maar nog voordat Cunningham de leiding kreeg over de nieuw opgerichte ASI, had gouverneur-generaal Warren Hastings Francis Buchanan ingehuurd, een Schotse chirurg, botanicus en landmeter om de oude historische locaties van de huidige Indiase staten Bihar en Uttar Pradesh in kaart te brengen.

Het is bekend dat het vroege initiatief van de Asiatic Society en later de ASI gericht was op het vinden van de oude glorieuze schatten van India. De drijfveer kwam voort uit een mix van Britse imperiale en antropologische belangen en diende zowel als een wetenschappelijke bezigheid als een middel om het Britse koloniale gezag te versterken.

Na de onafhankelijkheid

Toen India zich halverwege de 20ste eeuw bevrijdde van de koloniale overheersing, keek de nieuwe natie in wording naar haar verleden door een moderne, secularistische lens, met dank aan Jawaharlal Nehru, de eerste premier van het land. In zijn baanbrekend boek, Ontdekking van India, schreef Nehru: "Ashoka's stenen pilaren met hun inscripties spraken tot me in hun prachtige taal en vertelden me over een man die, hoewel een keizer, groter was dan welke koning of keizer dan ook. In Fatehpur-Sikri zat Akbar, zijn rijk vergetend, te converseren en te debatteren met de geleerden van alle geloven, nieuwsgierig om iets nieuws te leren en op zoek naar een antwoord op het eeuwige probleem van de mens."

Deze syncretische visie op het verleden zou het canvas worden waarop de ASI haar conservatiereis hernieuwde en een opmerkelijke 3693 historische sites verwierf, verspreid over het hele land.

Selectieve preservatie

Het is moeilijk om het moment te bepalen waarop het agentschap selectief werd in het bewaren van India's erfgoed. De prioriteiten van het agentschap, die aanvankelijk beperkt werden door een chronisch gebrek aan middelen - een probleem dat al tientallen jaren aan de gang is - weerspiegelen de laatste jaren een complex samenspel van politieke invloed en financiële overwegingen.

Terwijl het ministerie van Cultuur interesse toont in Mogol monumenten met een hoog monetair potentieel, zoals Humayuns Tombe en het Rode Fort, wijst deze selectieve focus op een verontrustende inconsistentie in het behoud van ander erfgoed uit het Mogoltijdperk.

Deze houding onderstreept hoe financiële haalbaarheid meer en meer de preservatie inspanningen dicteert in plaats van een overkoepelend engagement voor cultureel erfgoed.

Een gebrek aan fondsen is altijd al een soort metgezel van de ASI geweest. Al in 1889 had de instelling te kampen met een aanzienlijk tekort aan middelen, wat haar activiteiten bijna lamlegde tot een opleving in 1902.

Koch bezocht India vele malen. Haar studies over ommuurde tuinen vielen echter samen met het Indiase Nationale Congresregime van Indira Gandhi als premier, gevolgd door Rajiv Gandhi.

De huidige Hindoe-nationalistische regeringspartij, de Bharatiya Janata Party (BJP), heeft het leiderschap van het Congres altijd bekritiseerd omdat het alles wat “moslim” is, zou bevoordelen. Met dat argument zou je verwachten dat moslimmonumenten zoals Zahra Bagh goed worden onderhouden.

De harde realiteit is echter dat de ASI al lange tijd selectief is in haar conservatie inspanningen en vaak voorrang geeft aan monumenten die meer inkomsten genereren. In Agra bijvoorbeeld hoeven bezoekers voor slechts drie grote sites - waaronder de iconische Taj Mahal - een kaartje te kopen. Hun winstpotentieel garandeert hun voortbestaan, maar laat veel minder bekende monumenten zoals Zahra Bagh verwaarloosd achter.

Politiek komt in beeld

In de loop der jaren maakte het chronische excuus van onvoldoende fondsen geleidelijk plaats voor een politiek geladen verhaal. Een belangrijk keerpunt was de sloop van de Babri Masjid in 1992, een gebeurtenis die de rechtse ideologie in India in een stroomversnelling bracht.

De gevolgen van dit incident leidden ertoe dat het Indiase Ministerie van Cultuur ASI-directeur-generaal MC Joshi ontsloeg. Wat volgde was een verschuiving in het traject van het agentschap, dat steeds meer gevormd werd door politieke invloeden.

In de daaropvolgende decennia haalden Hindutva groeperingen het Babri Masjid incident vaak aan als precedent om onderzoeken van moskeeën uit de tijd van de Mogol en de Sultanaten te eisen. Deze trend weerspiegelde de toenemende politisering van de conserveringsinspanningen van de ASI, waardoor het werk van de ASI werd afgeleid van puur historische en archeologische prioriteiten.

De afgelopen jaren zijn bijzonder demotiverend geweest voor het behoud van erfgoed in India. Begin 2023 diende de Economische Adviesraad een rapport in bij het kabinet van premier Narendra Modi waarin een onmiddellijke rationalisatie en stroomlijning werd voorgesteld van centraal beschermde monumenten, aangeduid als Monumenten van Nationaal Belang (MNI).

Er staat: "Een groot aantal MNI lijkt geen nationaal belang of historische of culturele betekenis te hebben. Onze analyse schat dat ongeveer een kwart van de huidige lijst van 3695 MNI mogelijk niet per se ‘nationaal belang’ heeft." Het rapport wees verder op de ontoereikendheid en onevenwichtigheid in de toewijzing van fondsen: "In 2019-20 was de begrotingstoewijzing voor 'behoud, instandhouding en milieuontwikkeling van 3695 MNI slechts 428 crore Rs (iets meer dan 50 miljoen dollar). Dit komt neer op een schamel bedrag van Rs 11 lakh (ongeveer $ 13.000) per MNI."

Deze problemen worden nog verergerd door de ontbrekende monumenten en andere monumenten die de ASI van de lijst heeft gehaald, waardoor de integriteit van het erfgoedbeheer in het land nog verder wordt aangetast.

De kwesties die in het rapport van de Economische Adviesraad werden geschetst, namen een dramatische wending in maart 2024, toen de ASI aankondigde 18 monumenten van de lijst te schrappen, waaronder prominente plaatsen van alle geloofsovertuigingen zoals de Telia Nala boeddhistische ruïnes in Varanasi, Uttar Pradesh; Kos Minar Nummer.13 in Haryana; Gunner Burkill's Tombe in Jhansi; Barakhamba Begraafplaats in Delhi; en een 12de-eeuwse tempel in Rajasthan's Baran Kutumbari Temple, in het district Almora, Uttarakhandand.

Het besluit werd genomen op grond van Sectie 35 van de Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Wet van 1958, die de regering de mogelijkheid geeft om een monument of archeologische vindplaats niet van nationaal belang te verklaren via een kennisgeving in de Official Gazette.

Selectief erfgoed

Interessant genoeg voorkomt dezelfde wet elke vorm van bouwactiviteit rond een beschermd monument. Maar het schrappen van deze sites roept kritische vragen op over wat echt in aanmerking komt als “nationaal belangrijk” en welke monumenten echt bescherming nodig hebben.

Wat er in de daaropvolgende maanden gebeurde, heeft alleen maar meer vragen opgeroepen over de selectieve aanpak van de ASI wat betreft het behoud van erfgoed. Terwijl het agentschap druk bezig is geweest met het te gelde maken van sites als Humayuns Tombe en Mehrauli Archaeologish Park, geeft de situatie bij Akbar's tombe in Sikandra, Agra een ander beeld.

Deze monumentale graftombe, een voorbeeld van Indo-Islamitische esthetiek in Zuid-Azië, herbergt meer dan 400 jaar aan ingewikkelde kunstwerken in de panelen, waarvan een groot deel is beschadigd door zware regenval en het vasthouden van vocht.

Het gebrek aan tijdige conservatie heeft geleid tot aanzienlijke verslechtering, waarbij herstelwerkzaamheden pas begonnen nadat de schade al was ontstaan.

Rond dezelfde tijd tijdens de moesson dook een virale video op van de ondergelopen tuinen van de Taj Mahal, die de aandacht vestigde op de staat van het beroemdste UNESCO erfgoed van het land.

Hoewel de Taj Mahal vandaag de dag de meeste internationale toeristen naar India trekt, is het Mogoll erfgoed misschien wel de reden waarom de ASI het onderhoud ervan zo laks heeft aangepakt. Na onderzoek werden lekken ontdekt in de hoofdkoepel, waardoor het kantoor van de ASI in Agra langzaam reageerde met de mededeling dat ze de lekkage nu nauwlettend in de gaten zullen houden en het probleem zullen aanpakken.

Ondertussen blijven monumenten die misschien niet geclassificeerd zijn als “MNI” achteruitgaan, vermist raken of te maken krijgen met aantasting.

Een voorbeeld is Zafar Mahal, een afbrokkelend laat-Mogol bouwwerk in Mehrauli, Delhi dat naast het heiligdom van de vereerde soefi-heilige Qutbuddin Bakhtiyar Kaki staat en waar drie Mogol keizers begraven liggen (Shah I, Shah Alam II en Akbar Shah II) in een marmeren ommuring.

Een ander voorbeeld is Telia Nala in Uttar Pradesh, dat van de lijst is gehaald en nu vermist is, ondanks zijn belang als site voor boeddhistische ruïnes. Ook de Kutumba Tempel in Uttarakhand is bezet door informele kolonisten die woonruimte vinden tussen de ruïnes, wat verder bijdraagt aan het verlies van cultureel erfgoed. De lijst is eindeloos.

De ASI blijft ondertussen haar selectieve aanpak rechtvaardigen, waarbij ze ontoereikende fondsen aanhaalt als de belangrijkste reden voor haar acties. Deze financiële beperking is ook de reden om bedrijven te betrekken bij het onderhoud van prominente monumenten.

Ondertussen slaagt de ASI er niet in om het publiek te leren dat “erfgoed” niet alleen beperkt is tot wat de Hindutva mentaliteit identificeert als “nationaal belangrijk”.

Erfgoed is veel meer omvattend, zoals Nehru treffend opmerkte: “Ik bezocht oude monumenten en ruïnes en oude beeldhouwwerken en fresco's - Ajanta, Ellora, de Elephanta grotten en andere plaatsen en ik zag ook de prachtige gebouwen uit een later tijdperk in Agra en Delhi, waar elke steen zijn verhaal vertelde over het verleden van India.”

Totdat ASI de dubbelhartigheid in haar praktijken aanpakt, kunnen meer chhatris - en andere monumenten - in verval blijven raken.