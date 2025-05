Twee jaar geleden, in de vroege uren van 6 februari, werden de zuidelijke provincies van Turkije opgeschrikt door twee krachtige, elkaar opvolgende aardbevingen. Volgens schattingen van de autoriteiten eisten deze het leven van meer dan 50.000 mensen en raakten meer dan 100.000 mensen gewond.

Hele gemeenschappen werden tot puin herleid toen de ramp toesloeg onder vriestemperaturen, waarbij velen in hun slaap werden overvallen.

De aardbevingen, met Kahramanmaras als centrum, waren een pijnlijke herinnering aan de seismische kwetsbaarheid van de regio, een realiteit die is ingebed in de geschiedenis van de Anatolische gebieden en die volgens sommige archief documenten teruggaat tot het 3de millennium v.Chr.

Ondanks de verwoesting bleef de geest van de natie ongebroken. Een collectieve inspanning - geleid door de regering, gesteund door lokale gemeenschappen en ondersteund door internationale solidariteit - zorgde ervoor dat het herstel vrijwel onmiddellijk begon.

Ondanks de omvang van de verwoesting, die veel steden in puin legde, is Turkije doorgegaan met een van de grootste wederopbouwinspanningen in zijn geschiedenis.

Onder leiding van het ministerie van Milieu, Verstedelijking en Klimaatverandering zullen tegen het einde van dit jaar meer dan 450.000 nieuwe woningen zijn opgeleverd, en duizenden anderen zijn al voltooid.

De inzet van de regering blijkt duidelijk uit het onvermoeibare werk van duizenden ingenieurs, bouwvakkers en vrijwilligers die doorgaan met de wederopbouw van huizen, ziekenhuizen en infrastructuur.

Tot nu toe zijn er meer dan 200.000 woningen en werkplekken herbouwd in alle aardbevingsgebieden van Hatay tot Kahramanmaras, Malatya, Adiyaman en andere gebieden in alle 11 provincies, aldus het ministerie.

Hatay: het kloppende hart van de wederopbouw

Hatay, gelegen in het zuiden van Türkiye en aan de grens met buurland Syrië, was de zwaarst getroffen provincie met meer dan 30.000 doden. In twee jaar tijd zijn er al meer dan 46.000 woningen en werkplekken voltooid.

"Onze staat is hier met al zijn macht. Hatay is omgetoverd tot de grootste wederopbouw locatie in de door aardbevingen getroffen gebieden. Ze doen 24 uur per dag hun best", zegt Ahmet Horoz, een 59-jarige zakenman en voorzitter van de Hatay Industrialist Businesspersons Association.

De weg vooruit

Hoewel er opmerkelijke vooruitgang is geboekt, blijven er uitdagingen bestaan. Veel bewoners die het rampgebied ontvluchtten, zijn nog niet teruggekeerd, waarbij ze wijzen op tekorten aan werkgelegenheid en het ontbreken van sociale infrastructuur.

Toch blijft er hoop. Er ontstaan nieuwe arbeidskansen en gemeenschapsinitiatieven helpen bij het herstel van de normaliteit. Met aanhoudende overheidssteun en vastberadenheid van het publiek, herrijzen de door aardbevingen getroffen regio's van Türkiye gestaag uit het puin.

Het is een regio met een rijke geschiedenis en cultuur die vandaag de dag een centraal punt is geworden voor de wederopbouw.

De provincie telt 15 districten, waaronder het oude Antakya (Antiochië) en Iskenderun, een mediterrane havenstad die zijn naam ontleent aan Alexander de Grote, wiens leger door de regio marcheerde tijdens zijn beroemde expeditie naar het Midden-Oosten.

Onder coördinatie van TOKI, een door de overheid gesteund huisvestingsagentschap, is een leger van 182.000 arbeiders actief op 3481 bouwplaatsen in 11 provincies, kondigde het ministerie gisteren aan.

De nieuwe gebouwen voldoen aan strenge aardbevingsbestendige normen, waarbij de door de overheid geleide bouwinspanningen vooral gericht zijn op grondversteviging.

“Er worden nieuwe woningen en werkplekken gebouwd volgens strikte ontwikkelingsregels,” zegt Horoz, waardoor veiligere leefomstandigheden voor de toekomst worden gegarandeerd.

"Aan de ene kant wordt er gebouwd en aan de andere kant worden er woningen opgeleverd. Onze gouverneur werkt als een bouwplaatsmanager en doet zijn best om zowel woningen als werkplekken zo snel mogelijk af te krijgen," vertelt Horoz aan TRT World.

Er zijn niet alleen nieuwe woningen, maar ook ziekenhuizen gebouwd in zowel Antakya als Defne, de twee districten die zwaar werden getroffen door de tweelingaardbevingen en duizenden naschokken, zegt hij.

Het slopen van beschadigde of ingestorte gebouwen vergt ook een grote inspanning, zegt Horoz.

Meer dan 70 procent van de gebouwen die door de aardbevingen zijn getroffen, zijn gesloopt, zegt hij, waarbij hij de aandacht vestigt op het feit dat sommige juridische kwesties met betrekking tot huisbazen en hun familieleden sommige wederopbouwinspanningen hebben vertraagd.

'Fraaie' dorpshuizen

Terwijl de stedelijke centra op grote schaal worden herbouwd, zijn de plattelandsgemeenschappen niet vergeten.

Sinds 2023 heeft de regering meer dan 30.000 dorpshuizen gebouwd, die veilige en duurzame huisvesting bieden aan de ontheemden, volgens de gegevens van het ministerie per december 2024.

Aziz Yoldas, een 52-jarige veiligheidsagent uit het Nurdagi district in Gaziantep, prees de inspanningen: "De overheid doet goed werk in de bouw van dorpshuizen. Ze zien er allemaal fraai uit", verwijzend naar de huizen die op het platteland zijn gebouwd.

Tijdens de aardbevingen verloor Yoldas twee broers, hun vrouwen en vier van zijn neven, die allemaal in een flatgebouw naast zijn huis woonden.

Zijn oudere broer overleed een paar maanden na de aardbevingen als gevolg van de immense psychologische druk die zijn verliezen op hem uitoefenden.

Voor veel overlevenden zijn plattelandsgebieden toevluchtsoorden geworden die stabiliteit bieden op sterkere natuurlijke gronden tegen bevingen. Naarmate de wederopbouw zich uitbreidt, zullen deze dorpen een cruciale rol spelen in het herstel van Turkije op de lange termijn.

Maar een van de grootste problemen waarmee aardbevingsgebieden te kampen hebben, is het terugbrengen van arbeidskrachten naar de aardbevingsgebieden, van waaruit veel mensen naar andere gebieden zijn gemigreerd op zoek naar werk en betere levensomstandigheden voor hun gezin, aldus Horoz.

Zakelijke leiders zoals Horoz erkennen dat het weer op gang brengen van de handel, de landbouw en het dagelijks leven net zo cruciaal is als de wederopbouw van huizen.

“Als zakenman vind ik het moeilijk om mensen over te halen om terug te keren naar de aardbevingsgebieden om voor onze bedrijven te werken”, zegt Horoz. Hij wijst erop dat ondanks veel overheidssteun en wederopbouwinspanningen veel sociale activiteiten, van sport tot andere amusementsevenementen, nog steeds ontbreken in de aardbevingsgebieden, waardoor mensen niet bereid zijn om terug te keren.

"Minstens 200 werknemers verlieten mijn bedrijf omdat ze hun familieleden hadden verloren, aangezien sommigen van hen stierven als gevolg van de aardbevingen.

Veel werknemers migreerden naar andere gebieden vanwege hun familieomstandigheden. Tot voor kort konden we niet gemakkelijk mensen vinden die voor ons konden werken. Dit alles heeft bijgedragen aan een vertraging in ons bedrijf," zegt Siddik Onler, een vooraanstaande zakenman uit Hatay.

Toch blijft er hoop. Er ontstaan nieuwe kansen op werk en door de gemeenschap gestuurde initiatieven helpen om de situatie weer normaal te maken. Met voortdurende steun van de overheid en vastberadenheid van het publiek. De door de aardbeving getroffen regio's in Turkije herrijzen gestaag uit de ruïnes.

“Het stadscentrum herstelt zich langzaam,” zegt Onler over de wederopbouw in Antakya en Defne, de twee kerngebieden van de provincie.

Hij verloor 20 van zijn naaste familieleden bij de ramp, maar ondanks zijn verdriet blijft hij hoopvol. “Het oude stadscentrum begint zich weer te tonen.”

De wederopbouw van Turkije is nog lang niet voorbij en zal tijd kosten, vertelt Arif Keskin, een 45-jarige timmerman uit Nurdagi in Gaziantep, aan TRT World.

De veerkracht is onwrikbaar. Met elk nieuw gebouw, elke herstelde straat en elk gezin dat terugkeert, heelt een natie - en verandert verdriet in kracht en verwoesting in vernieuwing.