Washington, DC — In een dramatische wending die de internationale ontwikkelingswereld heeft opgeschud, markeert de beslissing van de Trump-regering om miljarden dollars aan buitenlandse hulp te bevriezen en het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) effectief te ontmantelen, een keerpunt in het Amerikaanse buitenlands beleid.

USAID is decennialang de hoeksteen geweest van de Amerikaanse humanitaire inspanningen, waarbij meer dan 60 procent van Washingtons internationale hulp aan meer dan 100 landen werd geleverd.

Het agentschap heeft ook bijgedragen aan het versterken van Amerika's zachte macht en het opbouwen van sterke mondiale partnerschappen en allianties.

Nu miljarden aan fondsen op het spel staan, is de toekomst van deze cruciale programma's — en de miljoenen levens die ze wereldwijd raken — gehuld in onzekerheid.

Dr. Jirair Ratevosian, een senior leider op het gebied van mondiale gezondheidsveiligheid en ontwikkeling aan het Duke Global Health Institute, waarschuwt dat het sluiten van USAID kan leiden tot een voedingsbodem voor instabiliteit, migratie en conflicten.

"Het ontmantelen van USAID en buitenlandse hulpactiviteiten is een gevaarlijke gok. Het laat miljoenen mensen zonder toegang tot levensreddende gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire hulp. Deze leegte creëert een vruchtbare bodem voor instabiliteit, migratiecrises en conflicten," zegt Ratevosian, die ook als senior adviseur bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gewerkt, tegen TRT World.

"Het is niet alleen kortzichtig — het is een bedreiging voor de mondiale veiligheid en Amerika's eigen invloed en veiligheid in de wereld."

Zijn sombere woorden benadrukken het potentieel van het beleid om Amerika's invloed in het buitenland te schaden en miljoenen levens wereldwijd te beïnvloeden.

Fatema Z. Sumar, adjunct-docent aan de Harvard Kennedy School en uitvoerend directeur van het Harvard Center for International Development, vertelt aan TRT World dat het bevriezen van USAID miljoenen levens wereldwijd in gevaar brengt.

"Aangezien USAID ongeveer 60 procent van de Amerikaanse buitenlandse hulp vertegenwoordigt, zal elke bevriezing of opschorting van haar programma's gevolgen hebben in meer dan 100 landen waar USAID actief is, met sub-Sahara Afrika, Oekraïne, Jordanië, Afghanistan, Syrië en Jemen die de grootste bezuinigingen zullen voelen," zegt Sumar.

Volgens prognoses van het Amerikaanse Congressional Budget Office zal de regering in het fiscale jaar 2025 naar verwachting ongeveer $58,4 miljard uitgeven aan internationale hulpprogramma's.

Hoewel deze cijfers slechts 1,2 procent van de federale begroting vertegenwoordigen — een fractie die velen sterk overschatten — is de impact van deze dollars op mondiale gezondheid, onderwijs en economische ontwikkeling enorm.

In regio's waar USAID al lange tijd een reddingslijn is, waarschuwen experts dat het plotseling stopzetten van hulpprogramma's decennia van vooruitgang dreigt te ondermijnen.

Sumar voegt eraan toe: "We hebben van collega's gehoord die nauw samenwerken met partners in Haïti, waar het Amerikaanse President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) en USAID meer dan 75 procent van de financiering voor het HIV-programma van het land uitmaken, dat toen de uitvoeringsbevelen werden aangekondigd, 70 procent van de gezondheidswerkers vrijwillig doorging met werken zonder loon om ervoor te zorgen dat de patiënten nog steeds zorg kregen.”

“Dit is niet houdbaar, en de realiteit van wat er gebeurt met deze individuen wanneer de medicijnen opraken en de gezondheidswerkers niet meer komen opdagen, is uiterst somber."

De ingrijpende hervormingen van de Trump-regering, zogenaamd bedoeld om bureaucratie te verminderen, hebben geleid tot een diepgaande discussie in de VS en wereldwijd over de werkelijke rol van Amerikaanse buitenlandse hulp.

Experts maken zich zorgen dat, naast het beperken van directe humanitaire hulp, de bezuiniging op hulp het risico met zich meebrengt van een cascade van mondiale instabiliteit.

In vluchtelingenkampen zoals Cox's Bazar in Bangladesh, waar meer dan een miljoen Rohingya afhankelijk zijn van consistente hulp, kan elke verstoring bijvoorbeeld catastrofale gevolgen hebben.

De stopzetting van Amerikaanse humanitaire hulp heeft al geleid tot de sluiting van bijna 80 procent van de noodvoedselkeukens die essentiële steun boden aan degenen die door de burgeroorlog in Soedan zijn getroffen.

Wie zal de leegte opvullen?

Trump heeft een harde lijn ingenomen tegen USAID en beweert dat het agentschap zijn koers heeft verloren. In een uitvoeringsbevel waarin bijna alle buitenlandse hulp voor 90 dagen werd opgeschort, schreef de Amerikaanse president dat de buitenlandse hulpprogramma's "niet in lijn zijn met Amerikaanse belangen en in veel gevallen tegen Amerikaanse waarden ingaan."

Hij heeft geen blad voor de mond genomen en noemde USAID "gerund door een stel radicale gekken." Elon Musk, die zijn overheidsinitiatief voor efficiëntie, DOGE, leidt, ging nog verder en beschreef het als een "criminele organisatie."

Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt verdedigde de stap en wees op wat zij roekeloze uitgaven noemde. Voor de ontmanteling, zei ze, had USAID $1,5 miljoen uitgegeven om Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) in Servische werkplekken te promoten, $70.000 aan een DEI-thema musical in Ierland, $47.000 aan een transgenderopera in Colombia, en $32.000 aan een transgenderstripboek in Peru.

Nu de VS zich afkeert van wereldwijde hulp, rijst de vraag wie — als iemand — deze leegte zal opvullen.

Momenteel de grootste verstrekker van officiële ontwikkelingshulp (ODA), gaf de VS in 2023 bijna twee keer zoveel ($64,7 miljard) als de op een na grootste donor, Duitsland ($37,9 miljard).

"Er is geen land dat onmiddellijk unilateraal financieel de leegte kan opvullen. Andere landen, waaronder Duitsland, Japan, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, Noorwegen, Saoedi-Arabië en de VAE, zouden hun bijdragen aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) kunnen verhogen — hoewel we nog geen politieke signalen of aankondigingen van deze landen in deze richting hebben gezien, en andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zouden Amerika's voorbeeld kunnen volgen.

Uiteindelijk laat de unilaterale terugtrekking van Amerikaanse buitenlandse hulp een enorme leegte achter in de mondiale hulpstructuur en brengt het miljoenen levens wereldwijd in gevaar," zegt Sumar.

Jake Johnston, directeur internationaal onderzoek bij het Centre for Economic and Policy Research (CEPR), is het eens met zijn Harvard-collega over de gevolgen van het sluiten van USAID.

"Het is opmerkelijk dat zelfs USAID, dat zich ogenschijnlijk richt op humanitaire hulp, zijn mandaat kadert als ondersteuning van Amerikaanse nationale veiligheidsdoelen. In termen van Amerikaanse belangen kunnen militaire en humanitaire hulp samenwerken, maar in termen van de behoeften ter plaatse werken ze vaak in tegengestelde richtingen," onthult Johnston aan TRT World.

Er is momenteel weinig duidelijkheid over hoe deze veranderingen uiteindelijk zullen uitpakken.

"De signalen tot nu toe geven aan dat, voor zover Amerikaanse buitenlandse hulp zal doorgaan, deze meer openlijk politiek zal zijn en meer afhankelijk van de private sector. Voor landen aan de ontvangende kant zal de hulp waarschijnlijk worden verminderd, en de hulp die overblijft zal waarschijnlijk minder effectief zijn in het daadwerkelijk leveren voor gemeenschappen," voegt Johnston toe.

Truc, Traktatie of Hulp?

Toevallig worden de complexiteiten van Amerikaanse buitenlandse hulp vaak verergerd door aanhoudende publieke misvattingen. Veel Amerikanen geloven dat buitenlandse hulp goed is voor wel 25% van de federale begroting, terwijl het in werkelijkheid ongeveer 1 procent is.

Volgens internationale hulporganisaties zoals Oxfam besteedt de gemiddelde Amerikaanse belastingbetaler ongeveer evenveel elke Halloween aan snoep en kostuums als aan Amerikaanse buitenlandse hulp.

"Ondanks het relatief kleine bedrag dat wordt geïnvesteerd in Amerikaanse buitenlandse hulp, heeft het veel bereikt. Amerikaanse buitenlandse hulp heeft geleid tot een daling van 48 procent in sterfte door malaria sinds 2006, het redden van 11,7 miljoen levens, het voorzien van 28 miljoen kinderen onder de vijf jaar van voeding, het helpen van meer dan 92 miljoen vrouwen en kinderen bij het verkrijgen van essentiële en vaak levensreddende zorg, en het redden van meer dan 25 miljoen levens van HIV/AIDS," voegt Sumar toe.

De meeste experts waarschuwen snel dat een jaarlange bevriezing van USAID-financiering kan leiden tot economische schokken die meer dan 1 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) in verschillende economieën overschrijden, waardoor kwetsbare landen mogelijk in diepere crises terechtkomen.

"De waarheid is dat mondiale gezondheid en ontwikkeling slechts een klein percentage van de federale begroting uitmaken, en het is veel goedkoper om een HIV-infectie te voorkomen dan een raket te bouwen," concludeert Ratevosian.