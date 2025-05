Elke dag steken miljoenen mensen grenzen over met hun paspoort in de hand. Voor velen biedt hun reisdocument echter niet zulke vrijheid.

In januari publiceerden Henley & Partners en Arton Capital hun jaarlijkse Passport Indexes, ranglijsten die de relatieve waarde van paspoorten beoordelen op basis van hoe ver je kan reizen zonder een visumstempel.

Zoals elk jaar wakkerden de resultaten een bekende discussie aan: waarom functioneren sommige paspoorten als sleutels tot de wereld, terwijl andere meer lijken op gesloten poorten?

Singaporese en Japanse paspoorten bieden bijvoorbeeld toegang tot meer dan 190 landen zonder veel administratieve rompslomp. Aan de andere kant worden paspoorten van Afghanistan, Syrië, Irak en Pakistan vaak met scepsis ontvangen, waarbij een visum vereist is voor de meeste bestemmingen.

Burak Demirel, een vertegenwoordiger van Henley & Partners in Istanbul, vertelt aan TRT World dat de gegevens voor deze ranglijsten afkomstig zijn van de International Air Transport Authority (IATA) en worden aangevuld met intern onderzoek en open-source informatie, waaronder mediaberichten.

Maar voor veel reizigers, vooral uit het Globale Zuiden, beantwoorden de ranglijsten niet de fundamentele vraag: waarom openen sommige paspoorten meer deuren dan andere?

Helaas is er geen duidelijk antwoord, behalve het navigeren door een ingewikkeld landschap van aanwijzingen.

Het lot ligt in cijfers

De rangorde van een paspoort hangt af van het aantal bestemmingen dat de houder kan bezoeken zonder voorafgaande goedkeuring. Hoewel elektronische en visums bij aankomst meetellen, is visumvrije toegang het meest begeerde statuut.

Experts die mobiliteit en migratie bestuderen, hebben enkele factoren geïdentificeerd die de waarde van een paspoort kunnen beïnvloeden. Economische stabiliteit, de omvang van bilaterale handel, bevolkingsgrootte en zelfs statistieken over visumoverschrijdingen spelen allemaal een rol.

“Als je naar de gegevens kijkt, hebben landen met een hoger BBP gemiddeld ook hogere visumscores, en worden ze gunstiger bekeken door andere landen voor visumliberalisatie omdat er minder risico is op ongewenste migratie,” zegt Ugur Altundal, een migratiewetenschapper en auteur van het aankomende boek The Right to Travel: Toward an Ethics of Short-Term Mobility.

In het afgelopen decennium hebben veel landen stappen gezet om visumvereisten te versoepelen of zelfs te elimineren om internationaal reizen eenvoudiger te maken.

Maar voor een groot deel van de wereldbevolking, vooral uit lage- en middeninkomenslanden, heeft deze verschuiving weinig effect gehad.

Een visumvereiste is niet alleen een bureaucratische last; het kan een obstakel zijn voor economische en sociale mobiliteit vanuit het Globale Zuiden, zeggen experts.

Wat iemand op het wereldtoneel kan doen, hangt vaak af van één enkel, onveranderlijk feit: het paspoort dat ze bezitten.

Zo kan een Nigeriaanse computeringenieur een baan krijgen bij een Frans bedrijf, maar is er geen garantie dat hij een visum krijgt om daar daadwerkelijk te werken.

In 2023 werd tussen 41 en 50 procent van de Schengenvisumaanvragen uit Bangladesh, Ghana, Mali, Pakistan en Senegal afgewezen.

“De variatie in Schengen-afwijzingspercentages tussen regio's en nationaliteiten gaat verder dan puur economische factoren,” zegt Demirel. “Het wijst erop dat discriminatiebeleid op basis van identiteit en cultuur mogelijk de hoge afwijzingspercentages verklaart.”

Politieke instabiliteit of interne conflicten hebben ook een grote impact op de status van een paspoort.

“Als er politieke instabiliteit of burgerconflicten zijn in een land met een grote bevolking, kan het aantal mensen dat asiel zoekt of ongeautoriseerde migranten wordt toenemen,” zegt Altundal.

Toch is de logica achter paspoorranglijsten niet altijd consistent.

Pakistan staat bijvoorbeeld op de 96e plaats in de Henley Index, een positie die het al jaren inneemt. Maar het BBP per hoofd van de bevolking, de Human Development Index (HDI) en de interne veiligheidssituatie zijn beter dan die van Burkina Faso, Tsjaad, Sierra Leone of Soedan. Toch bieden de paspoorten van die landen visumvrije toegang tot meer bestemmingen.

Dat komt omdat Burkina Faso en Tsjaad handels-, diplomatieke en visumvrije overeenkomsten hebben met andere landen in hun directe omgeving op het Afrikaanse continent.

“Ze hebben meer flexibiliteit en openheid in visumreizen binnen Afrika,” zegt Altundal.

Pakistan daarentegen heeft gespannen relaties met zijn directe buren.

“Helaas zijn de relaties van Pakistan met zijn buren, waaronder Afghanistan, Iran en India, niet erg goed,” zegt Shamshad Ahmed Khan, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Pakistan.

Diplomatieke en handelsakkoorden kunnen de waarde van een paspoort drastisch beïnvloeden, zeggen experts.

De VAE hadden bijvoorbeeld in 2006 visumvrije regelingen met slechts 35 landen. Vandaag de dag kunnen burgers van de Emiraten naar 182 bestemmingen reizen zonder voorafgaand visum.

“De paspoorten die het meest succesvol zijn geweest in het stijgen op de ranglijst, behoren tot landen die actief hebben gestreefd naar meer toegang via internationale betrekkingen en diplomatie, zoals de VAE,” zegt Demirel van Henley & Partners.

Een bladzijde uit de geschiedenis

Het moderne paspoort ontstond in het begin van de 20ste eeuw, gevormd door veiligheidszorgen uit de Eerste Wereldoorlog.

“Het paspoort dat we vandaag de dag dragen, is echt een product van de Eerste Wereldoorlog, toen zorgen over sabotage en spionage in internationale conflicten zeer aanwezig waren,” zegt Patrick Bixby, auteur van License to Travel: A Cultural History of the Passport.

Het document was bedoeld om nationale grenzen te versterken en te controleren wie kwam en ging. “Dus de smet van oorlog blijft vandaag de dag aan het paspoort kleven,” zegt Bixby.

In tijden van oorlog worden reisbeperkingen strenger.

In de zomer van 1917 stapte een Russische man genaamd Konstantin Petrovich Ivanov uit een trein in Finland met een paspoort dat zijn aangenomen identiteit droeg.

In werkelijkheid was hij Vladimir Lenin, die undercover reisde om de Voorlopige Regering van Rusland te ontwijken, die Bolsjewistische leiders opspoorde. Lenin had zijn iconische baard afgeschoren en een pruik gedragen voor de pasfoto om door grenscontroles te glippen.

Vandaag de dag zouden dergelijke vermommingen bijna onmogelijk zijn vanwege de biometrische beveiliging, gezichtsherkenning en digitale databases die op luchthavens zijn geïnstalleerd.

Maar zelfs in een tijdperk van geavanceerde reistechnologie bepaalt geopolitiek wie vrij kan bewegen.

Niet alle reizigers zijn gelijk

Conflicten in Syrië, Jemen, Afghanistan en Venezuela hebben miljoenen mensen uit hun huizen verdreven, wat wereldwijd heeft geleid tot een toename van anti-immigratiesentiment. Maar niet alle vluchtelingen worden gelijk behandeld.

Neem Oekraïne.

Sinds de Russische invasie in 2022 zijn meer dan 6,8 miljoen Oekraïners gevlucht, voornamelijk naar EU-landen. Toch blijft het Oekraïense paspoort waardevol, met visumvrije toegang tot 147 bestemmingen.

Syriërs daarentegen worden geconfronteerd met strenge reisbeperkingen.

“We zien racisme in het geval van Oekraïne,” zegt Altundal. “Ik denk dat culturele nabijheid (tot Europa), inclusief ras, religie, geografische nabijheid en politieke belangrijkheid, bepalende factoren zijn die kunnen verklaren waarom Oekraïense burgers anders worden behandeld dan Syriërs en Afghanen.”

Hetzelfde geldt voor Venezuela.

Meer dan 7,7 miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege economische ineenstorting, velen op zoek naar toevlucht in Zuid-Amerika of de Verenigde Staten. Maar in tegenstelling tot Syrische vluchtelingen hebben Venezolanen een aanzienlijk voordeel: gedeelde taal en culturele banden.

Altundal zegt dat dit komt omdat Venezolanen Spaans spreken en een culturele en religieuze affiniteit hebben met Spanje. Madrid heeft de EU aangespoord om Venezuela een visumvrijstelling te geven.

“Syriërs werden ook uit hun huizen verdreven. Er was ook het probleem van de legitimiteit van de Syrische regering (het regime van Bashar al-Assad). De meeste landen hebben visumovereenkomsten met Syrië geannuleerd, maar dat deden ze niet met Venezuela,” zegt Altundal.

Paspoort, een stempel van het lot?

De opkomst van extreemrechtse partijen in Europa en een intensiverend anti-immigratieklimaat in het Westen hebben in de afgelopen jaren geleid tot hogere visumafwijzingspercentages.

In de VS heeft het harde optreden tegen illegale immigratie door de regering-Trump ook centraal gestaan. Tegelijkertijd heeft Australië het moeilijker gemaakt voor buitenlandse studenten om toegang te krijgen tot universiteiten, en heeft Spanje beperkingen ingevoerd op zijn staatsburgerschapsinvesteringsprogramma.

“In het tijdperk van wereldwijd reizen en migratie is een paspoort nauw verbonden met het lot van individuen, waar ze naartoe willen om hun carrière en levensstijl na te streven of om contact te maken met familie en vrienden,” zegt Bixby.

“Wat iemand op het wereldtoneel kan doen, wordt grotendeels bepaald door welk paspoort ze bezitten.”