Bijna 30 procent van de miljoenen Syrische vluchtelingen die in landen in het Midden-Oosten wonen, wil binnen een jaar terugkeren naar huis, na de val van Bashar al-Assad. Dit is een stijging ten opzichte van bijna niemand vorig jaar, aldus het hoofd van de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Deze verschuiving is gebaseerd op een beoordeling die de VN in januari heeft uitgevoerd, enkele weken nadat Assad was afgezet. Hiermee kwam abrupt een einde aan een 13-jarige burgeroorlog die een van de grootste vluchtelingencrises van de moderne tijd veroorzaakte.

"We zien eindelijk beweging, na jaren van achteruitgang," zei Filippo Grandi tegen een kleine groep journalisten in Damascus, na gesprekken met de nieuwe regering van Syrië.

Het aantal Syriërs dat wil terugkeren "was bijna nul. Nu is het in een paar weken tijd bijna 30 procent. Dat is een belangrijk signaal dat gehoord en opgevolgd moet worden," voegde hij eraan toe.

Ongeveer 200.000 Syrische vluchtelingen zijn al teruggekeerd sinds de val van Assad, zei hij. Daarnaast zijn er ongeveer 300.000 mensen die vanuit Libanon naar Syrië zijn gevlucht tijdens de Israëlische oorlog tegen Libanon in september en oktober, van wie wordt aangenomen dat de meesten in Syrië zijn gebleven.

Strenge westerse sancties

Het terugbrengen van de ongeveer 6 miljoen Syriërs die naar het buitenland zijn gevlucht en de miljoenen die intern ontheemd zijn geraakt, is het belangrijkste doel van de nieuwe regering van Syrië.

Maar de burgeroorlog heeft grote delen van veel grote steden in puin achtergelaten, de infrastructuur is vervallen en de overgrote meerderheid van de bevolking leeft in armoede. Syrië blijft onderworpen aan een streng regime van westerse sancties, waardoor de formele economie effectief wordt afgesneden van de rest van de wereld.

Om terugkerende Syriërs te helpen, van wie velen vaak al hun bezittingen verkopen om de reis te bekostigen, bieden VN-agentschappen enige financiële hulp voor transport en ondersteuning bij voedsel en het herstellen van delen van beschadigde huizen, aldus Grandi.

Meer hulp van donoren is nodig, zei Grandi, en sancties zouden heroverwogen moeten worden. Hij gaf geen direct commentaar op de aankondiging van vrijdag door de nieuwe Amerikaanse regering van een brede opschorting van buitenlandse hulpverleningsprogramma's.

"Als sancties worden opgeheven, zal dit de omstandigheden verbeteren in de gebieden waar mensen terugkeren," zei hij.

De VS hebben eerder deze maand een sanctievrijstelling van zes maanden verleend voor enkele sectoren, waaronder energie, maar de nieuwe leiders van Syrië zeggen dat veel meer verlichting nodig is.

Grandi zei dat vluchtelingen reageren op een politiek proces dat de leider van de nieuwe regering, Ahmed al-Sharaa, heeft toegezegd. Dit proces is gericht op het creëren van een bestuursorgaan tegen 1 maart dat beter de diversiteit van Syrië vertegenwoordigt.

"Vluchtelingen luisteren naar wat hij zegt, naar wat zijn mensen zeggen, en daarom denk ik dat veel mensen hebben besloten terug te keren," zei Grandi. "Maar veel meer zullen volgen als deze ontwikkelingen positief blijven."