Nu de slopende oorlog tussen de twee orthodox-christelijke Slavische naties zijn vierde jaar ingaat, beginnen er scheuren te ontstaan in de internationale steun die Oekraïne tot nu toe heeft geholpen in de strijd tegen Rusland.

Deze week stemt de VN over twee concurrerende resoluties: een gesteund door de VS, die erop gericht is de oorlog snel te beëindigen zonder de status van door Rusland bezette Oekraïense gebieden te noemen, en een andere gesteund door de EU, die stelt dat Rusland zijn troepen uit alle Oekraïense gebieden moet terugtrekken.

De VS sloten Kiev buiten bij de recente gesprekken tussen Amerikaanse en Russische functionarissen in Riyad, Saoedi-Arabië, over het lot van de oorlog.

Vorig jaar was het dodelijkste jaar voor beide partijen, aangezien Kiev aanzienlijk terrein verloor aan Rusland in Oost-Oekraïne.

Ondanks dit territoriale verlies is Moskou er echter niet in geslaagd Kiev aan zijn wil te onderwerpen. Aan het begin van de oorlog hoopte Rusland de Oekraïense hoofdstad in te nemen en binnen enkele dagen een regering naar eigen keuze te installeren. Dat is niet gebeurd.

“Na drie jaar vechten is er geen duidelijke winnaar in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland,” zegt Eugene Chausovsky, defensie-expert en senior directeur analytische ontwikkeling en training bij het New Lines Institute.

“De oorlog heeft een enorme menselijke en economische tol geëist van beide landen, zonder dat er een strategische doorbraak is bereikt. Rusland heeft Oekraïne niet kunnen verslaan, en Oekraïne en het Westen hebben Moskou’s oorlogsinspanningen niet kunnen stoppen,” vertelt Chausovsky aan TRT World.

Toch lijken de diplomatieke winden niet langer volledig in het voordeel van Oekraïne te waaien. Onder de vorige Amerikaanse regering van president Joe Biden zette Washington zijn financiële en politieke gewicht achter Volodymyr Zelenskyy. Trump draait deze koers echter snel om.

Trump noemde Zelenskyy onlangs “een dictator” en beschuldigde de Oekraïense leider ervan een duidelijke hindernis voor vrede te zijn, en zelfs dat hij “de oorlog niet had moeten beginnen.”

Voor een groot deel van de oorlog werd de Russische leider Vladimir Poetin door de regering-Biden en haar westerse bondgenoten neergezet als een agressor en autocratische leider.

Experts zeggen dat Zelenskyy moeilijke keuzes moet maken nu Trump’s kritiek toeneemt.

Wat zal Zelenskyy doen?

In zijn recente opmerkingen maakte Zelenskyy duidelijk dat hij Trump’s kritiek niet zomaar zal accepteren. Zelenskyy zegt dat de Amerikaanse president “helaas leeft in een ruimte van desinformatie.”

Zelenskyy betreurt ook dat de gesprekken in Riyad Rusland legitimiteit hebben gegeven op het internationale toneel, waarmee de impact van westerse sancties en druk op Moskou is ondermijnd.

“Kiev zal geen akkoord sluiten dat Oekraïne zou dwingen zich aan Rusland over te geven,” zegt Yasar Sari, een academicus en expert bij het Haydar Aliyev Eurasian Research Center van de Ibn Haldun Universiteit.

Oekraïne, een voormalige Sovjetrepubliek onder Moskou’s heerschappij, heeft zijn grondgebied kunnen verdedigen tegen Rusland, dat een van de grootste legers ter wereld heeft. Dit geeft Zelenskyy meer reden om zich tegen Trump te verzetten, zegt Sari.

Hoewel Oekraïne verliezen heeft geleden in de oorlog, is het niet verslagen, zegt Sari. Daarom zou het moeilijk zijn voor Zelenskyy, een president in oorlogstijd, om een vredesakkoord te accepteren dat concessies van Oekraïne aan Rusland zou inhouden.

Terwijl Rusland terrein heeft gewonnen in Oost-Oekraïne, heeft Moskou ook veel soldaten en aanzienlijk militair materieel verloren, variërend van tanks tot artillerie.

Volgens de laatste schattingen zijn meer dan 90.000 Russische soldaten omgekomen tijdens de driejarige oorlog. Aan de andere kant zijn minstens 46.000 Oekraïense soldaten door Rusland gedood, volgens een recente verklaring van Zelenskyy.

Zakhid Farrukh Mamedov, professor internationale economie aan de Staatsuniversiteit van Economie in Bakoe, zegt ook dat Zelenskyy “geen vredesakkoord kan accepteren dat neerkomt op een soort capitulatie” aan Rusland.

“Hij moet vechten tegen dit soort vredesakkoorden. Hij heeft geen andere keuze,” vertelt Mamedov aan TRT World. Mamedov is ervan overtuigd dat Zelenskyy Oekraïne niet kan regeren als hij Russische voorwaarden accepteert, waaronder mogelijk het opgeven van 20 procent van het Oekraïense grondgebied dat onder Russische controle staat.

Na het zien van de Russische druk zal Oekraïne ook voorzichtig zijn met het laten varen van plannen om lid te worden van de NAVO, zegt Mamedov.

Wat is de volgende stap van Rusland?

Rusland is “meer dan tevreden” met hoe de zaken zich ontwikkelen, omdat Poetin wil dat zijn land weer wordt geïntegreerd in de wereldhandel, zegt Mamedov.

Sari, die vorig jaar in Moskou was, merkte op dat Rusland grotendeels geïsoleerd is van de rest van de wereld.

“Ook zijn de Oekraïense gebieden die Rusland heeft veroverd niet goedkoop verkregen. Het kan niet worden gezegd dat Poetin precies heeft gekregen wat hij wilde. Het is duidelijk dat Rusland is uitgeput door zowel de Oekraïense weerstand als de wereldwijde isolatie,” vertelt Sari aan TRT World.

Vanuit Russisch perspectief biedt het op dit moment aanschuiven aan de onderhandelingstafel een goede politieke kans, zegt Sari.

Hij wijst ook op het feit dat Russische onderhandelaars in Riyad mensen omvatten zoals Kirill Dmitriev, hoofd van het Russische Direct Investment Fund (RDIF), een staatsfonds, die banden heeft met Trump’s inner circle. Dit is een andere aanwijzing dat Poetin een deal met de Amerikaanse president nastreeft.

“Als Rusland concessies van de VS kan krijgen zonder zelf iets wezenlijks aan te bieden, zal dat een overwinning zijn voor Moskou,” zegt Chausovsky.

“De uiteindelijke winnaar van de oorlog zal niet alleen afhangen van het soort deal dat wordt bereikt, maar ook van hoe duurzaam zo’n akkoord zal zijn en hoe het wordt uitgevoerd,” voegt hij eraan toe.

Onder druk van Trump schat Sari in dat beide partijen mogelijk een staakt-het-vuren kunnen bereiken, wat het conflict kan “bevriezen” totdat Moskou en Kiev een concreet vredesakkoord bereiken.

“Onder een mogelijk staakt-het-vuren akkoord zal Rusland de gebieden die het heeft veroverd kunnen behouden, belooft het geen verdere aanvallen op Oekraïne uit te voeren en worden de westerse sancties tegen Moskou versoepeld.”

Vorige week schreef David Ignatius, een Amerikaanse columnist, dat een mogelijk staakt-het-vuren tussen Oekraïne en Rusland een status kan creëren zoals “de wapenstilstandslijn die de Koreaanse Oorlog beëindigde en Zuid-Korea in staat stelde spectaculaire welvaart te bereiken aan zijn kant van de gedemilitariseerde zone.”

Betekent dit dat de VS een toekomst zien waarin Oekraïne verdeeld is? Kan Oekraïne blijven bestaan als één land, wat betreft zijn grondgebied?

In de afgelopen weken hebben, net als Ignatius, andere Amerikaanse experts verschillende oplossingen geopperd. De opdeling van Oost- en West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog is een ander precedent dat opduikt in de geschriften en opmerkingen van westerse politieke en intellectuele kringen.

In dit scenario zullen door Rusland gecontroleerde gebieden “bevroren” blijven onder Moskou, terwijl de rest van Oekraïne mogelijk lid wordt van de EU.

“De Amerikaanse positie over Oekraïne zoals die vandaag wordt verwoord, zou niemand in Europa moeten verbazen: het is precies wat Europese insiders mij al twee jaar off the record, via achterkanalen, achter de schermen vertellen: West-Oekraïne en Oost-Oekraïne, zoals West-Duitsland en Oost-Duitsland, maar in dit geval – EU Ja, NAVO Nee,” vertelde Nicholas Dungan, oprichter en CEO van CogitoPraxis, een strategisch adviesbureau in Den Haag, aan CNN.

Maar andere experts waarschuwen dat Oekraïne uit elkaar zou kunnen vallen, net zoals Zuid-Vietnam instortte twee jaar nadat het duo Nixon-Kissinger de pro-Amerikaanse regering dwong een vredesakkoord te sluiten met het pro-communistische Noord-Vietnam in 1973.

“Er zijn ontnuchterende parallellen tussen de Amerikaanse-Russische gesprekken in Riyad deze week, waarbij de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy werd uitgesloten, en de geheime Amerikaanse Noord-Vietnamese onderhandelingen die achter de rug van (voormalig Zuid-Vietnamese president Nguyen Van) Thieu werden gevoerd,” schreef William McGurn, een columnist van de Wall Street Journal.

Maar Sari zegt dat het Oekraïense voorbeeld verschilt van deze Koude Oorlog-voorbeelden.

Terwijl Oost-Oekraïne een aanzienlijke Russisch-sprekende bevolking heeft, heeft de rest van Oekraïne een sterke culturele band met het Westen. De oorlog van Moskou in het land heeft “het Oekraïense nationalisme vergroot” en “een psychologische grens” getrokken tussen de twee Slavische naties, zegt hij.

“Als gevolg daarvan verwacht ik niet dat pro-Russische politieke elites aan de macht kunnen komen in Kiev door een staakt-het-vuren of een vredesakkoord tussen Rusland en de VS,” voegt hij eraan toe, waarbij hij benadrukt dat de oorlog het Oekraïense leger tot een formidabele macht heeft gemaakt.

De ultieme vraag voor de toekomst van Oekraïne is of het Westen zijn veiligheidsgaranties aan Kiev zal bieden of niet, zegt Sari.

Chausovsky is het daarmee eens. De toekomst van Oekraïne hangt af van het verkrijgen van veiligheidsgaranties van de VS en Europa en de mate van integratie met de westerse wereld, zegt hij.