Het algoritme voor het aanbevelen van inhoud op het online platform voor korte video's, TikTok, is opnieuw in de schijnwerpers komen te staan nadat de Chinese eigenaar, ByteDance, in de VS werd bevolen om de Amerikaanse activa van de app te verkopen of een landelijk verbod tegemoet te zien.

Dit is hoe het werkt en waarom het meer discussie heeft opgeroepen dan de technologie die wordt gebruikt door rivalen zoals Meta's Instagram, Google's YouTube en Snapchat.

De algoritmen worden beschouwd als de kern van ByteDance's algehele activiteiten en ByteDance zou de app liever sluiten dan verkopen, meldde Reuters op basis van bronnen.

China heeft in 2020 wijzigingen aangebracht in de Chinese exportwetgeving, waardoor het land goedkeuringsrechten krijgt voor de export van algoritmen en broncodes.

Vóór de opkomst van TikTok geloofden velen dat technologie die de sociale connecties van een gebruiker verbindt het geheime recept was voor een succesvolle sociale media-app, gezien de populariteit van Meta's Facebook en Instagram.

Maar TikTok liet zien dat een algoritme, gedreven door het begrip van de interesse van een gebruiker, krachtiger kon zijn. In plaats van hun algoritme te bouwen op een “sociale grafiek” zoals Meta heeft, hebben leidinggevenden van TikTok, waaronder CEO Shou Zi Chew, gezegd dat hun algoritme is gebaseerd op “interessesignalen”.

Hoewel rivalen soortgelijke op interesse gebaseerde algoritmes hebben, kan TikTok de effectiviteit van het algoritme opdrijven met het korte videoformaat, aldus Catalina Goanta, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht.

“Hun aanbevelingssysteem is heel gebruikelijk. Maar wat TikTok onderscheidt als app is het ontwerp en de inhoud,” zei ze.

'Dynamisch platform'

Dankzij het korte videoformaat kan het algoritme van TikTok veel dynamischer worden en zelfs veranderingen in de voorkeuren en interesses van gebruikers in de loop van de tijd bijhouden, zo gedetailleerd als wat een gebruiker leuk vindt tijdens een bepaalde periode van de dag.

Daarnaast stelt het korte videoformaat TikTok in staat om veel sneller te leren over de voorkeuren van gebruikers, aldus Jason Fung, voormalig hoofd van TikTok's gaming unit.

“Omdat het een hapklare video is, kun je veel sneller gegevens verzamelen over de voorkeuren van gebruikers dan op YouTube, waar de gemiddelde video misschien net geen 10 minuten lang is,” zei hij, “Stel je voor dat je gemiddeld elke 10 minuten gegevens over een gebruiker verzamelt in plaats van elke paar seconden.”

De positionering van TikTok als een app die vanaf het begin is gebouwd voor mobiele apparaten gaf het ook een voordeel ten opzichte van rivaliserende platforms die hun interfaces moesten aanpassen vanuit computerschermen.

TikTok's vroege toetreding tot de markt voor korte video's gaf het bedrijf ook een groot voordeel. Instagram lanceerde Reels pas in 2020 en YouTube lanceerde Shorts in 2021, die beide achterlopen op TikTok qua jaren van data- en productontwikkelingservaring.

TikTok beveelt ook regelmatig inhoud aan die buiten de interesse van gebruikers valt, waarvan het management van het bedrijf herhaaldelijk heeft gezegd dat het essentieel is voor de gebruikerservaring van TikTok.

Uit een onderzoek dat onderzoekers uit de VS en Duitsland recent publiceerden, bleek dat het algoritme van TikTok “in 30 tot 50 procent van de aanbevelingsvideo's de interesses van de gebruiker uitbuit” na onderzoek van gegevens van 347 TikTok-gebruikers en vijf geautomatiseerde bots.

De AI van Douyin werd op zijn beurt weer opgevoerd doordat het bedrijf gebruik kon maken van de lage arbeidskosten in China, waardoor het veel annotators kon inhuren om alle inhoud en gebruikers op het platform nauwgezet te taggen.

Hoewel het inhuren van annotators om gegevens te taggen nu een gebruikelijke en belangrijke praktijk is voor AI-bedrijven, was ByteDance er vroeg bij om deze strategie toe te passen.

“Het is veel werk om deze tags te sorteren. Het is erg arbeidsintensief,” zei hij, ”Dus Chinese bedrijven hebben hier een voordeel. Je kunt je veel meer mensen veroorloven. De kosten zijn goedkoper dan voor Noord-Amerikaanse bedrijven.”