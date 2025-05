Een gezamenlijk Egyptisch-Amerikaans archeologisch team van de Universiteit van Pennsylvania heeft een koninklijk graf uit de Tweede Tussenperiode ontdekt in de necropolis van Jebel Anubis in Abydos, Zuid-Egypte, zo meldde het Egyptische Ministerie van Toerisme en Oudheden zondag.

Een ander archeologisch team van de Egyptische Hoge Raad voor Oudheden ontdekte ook een pottenbakkersatelier uit de Romeinse periode in het nabijgelegen dorp Banaweet in het gouvernement Sohag, aldus een verklaring van het ministerie.

“De ontdekking van het koninklijke graf in Abydos biedt nieuwe wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van koninklijke begrafenissen in de necropolis van Jebel Anubis,” aldus de verklaring, eraan toevoegend: “Deze graven dateren uit de periode tussen 1700 en 1600 v.Chr.”

Met betrekking tot de pottenbakkersatelier in Banaweet merkte het ministerie op dat dit een van de grootste productiecentra was die aardewerk en glas leverden aan de regio in de oudheid.

Het ministerie benadrukte verder dat deze ontdekkingen niet alleen bijdragen aan het bevorderen van de toeristische diversiteit van Egypte en het tonen van zijn oude beschaving aan de wereld, maar ook waardevolle inzichten bieden voor onderzoekers.