Washington, DC — Tegen de tijd dat het confetti was neergedaald in het Shoreline Amphitheatre in de San Francisco Bay Area, was er iets verdwenen.

Geen functie. Geen telefoon. Een filosofie.

Vanaf de eerste woorden van Google-CEO Sundar Pichai tot aan de laatste dia was Google I/O 2025 geen ontwikkelaarsconferentie. Het was een heroriëntatie. Een verdubbeling van inzet.

Geen Pixel-aankondiging. Geen nieuwe Android-versie. Alleen Gemini. Overal. In alles. Een antwoord op OpenAI en Microsoft — luid, krachtig, cinematisch.

Maar het liet een vraag achter die luider klonk dan welk applaus ook: tegen welke prijs?

"Signaleert Google het einde van het smartphone-tijdperk of herdefinieert het dit door I/O 2025 te centreren rond AI?" vroeg Zane Riedel, een in San Francisco gevestigde AI-strateeg en futurist, aan TRT World.

De agent eet het OS

Voor het eerst in de geschiedenis van Google werd het woord "Android" niet genoemd als een genummerde release. Deze afwezigheid was geen vergissing. Het was een bewuste keuze.

In plaats daarvan: Gemini 2.5 — een nieuwe vorm van intelligentie die niet in je telefoon zit, maar om je leven heen zweeft.

Het schrijft je code. Plant je reizen. Maakt je presentaties. Vertaalt je stem — live — in een andere taal. Voert gesprekken alsof het een vriend is. Verslaat Pokémon Blue, als je je verveelt.

Het is geen app. Het is zelfs geen assistent. Het is wat Google een agent noemt.

Maar wanneer je agent je bestanden leest, je behoeften anticipeert, je documenten bewerkt en je dag organiseert, waar blijft dan precies je autonomie?

"Google laat hardware niet los," zegt Riedel. "Het herdefinieert het als een naadloze AI-interface — waarbij smartphones AI-kanalen worden in auto's, brillen en zelfs woonkamers. Gemini is nu het besturingssysteem."

Van zoekbalk naar bewustzijn

In de toekomst wil Google dat Gemini bepaalt hoe je zoekt. Het geeft niet alleen resultaten terug — het onderzoekt je vraag, stelt subvragen en componeert antwoorden op basis van geheugen en inferentie.

Ze noemen het "AI-modus." Het voelt meer als een filter over de realiteit — voorspellend, generatief en opvallend beslissend.

Binnenkort zal het "zijn werk controleren," zeggen ze.

Geen methode wordt getoond, en op dit moment is het slechts een belofte. En hier begint het te vervagen.

Google vraagt je niet om AI te gebruiken. Het vraagt je om erdoor te denken.

Een filmstudio, in je browser

Google had veel te laten zien op I/O 2025. Bijvoorbeeld: Flow. Een tekst-naar-video-engine die je woorden omzet in een script — personages, belichting, dialoog. Jij bedenkt het. Het maakt het.

Dan komt Veo 3: fysica-gebaseerde, realistische, chaotische korte films. Google’s antwoord op OpenAI’s Sora.

En Beam — voorheen Project Starline — nu een meertalige, realtime video-beltool die je stem vertaalt in je eigen accent in een andere taal. Het ondertitelt niet. Het voert uit.

Alle wegen leidden terug naar Gemini. De schrijver. De vertaler. De regisseur.

Het smartphone-tijdperk hernoemd

Dat is de gedachte achter deze verschuiving. Als Android is gereduceerd tot infrastructuur, wat is de telefoon dan nu?

Een gastheer? Een omhulsel? Een scherm waardoor de agent spreekt?

Dit is niet het einde van de smartphone als zodanig. Maar het is niet langer de ster.

De ster is het systeem achter het scherm — servergebonden, cloud-gevoed, geheugenrijk. Het ding dat antwoordt voordat je klaar bent met vragen. Het ding dat bouwt met jou, voor jou, misschien door jou.

"De redeneerkracht en creativiteit van Gemini 2.5, getoond via Jules of Flow, markeren echte vooruitgang," zegt Riedel. "Maar we zijn nog een paar jaar verwijderd van volledig veilige, universeel betrouwbare systemen."

Hij waarschuwt dat hoewel tools zoals Astra context bewustzijn en persistentie bieden, "ze het beste werken in gecontroleerde omgevingen — zoals het genereren van een quiz of het samenvatten van een artikel — niet in complexe, dubbelzinnige scenario's waar menselijke ethiek nog steeds het belangrijkst is."

Hij schat "drie tot vijf jaar" voordat consumentgerichte agents zelfstandig kunnen handelen. "We zijn dichtbij — maar nog niet dichtbij genoeg om te stoppen met vragen stellen."

Een herdefiniëring en een kantelpunt

Google wordt geen AI-bedrijf. Experts zeggen dat het dat al is.

Maar in de poging om OpenAI en Microsoft te overtreffen, heeft het alles ingezet op één idee: dat de toekomst geen product is, maar een relatie. Met een model. Met een agent.

Wat vroeger een apparaat in je hand was, is nu een intelligentie in je schaduw. En dat is de gok.

Want als Gemini de nieuwe interface is — de laag tussen ons en hoe we werken, zoeken, spreken, zelfs denken — dan is dit niet zomaar een productlancering.

Het is het nieuwe kantelpunt in technologie.

Een verschuiving zo diepgaand als de geboorte van de smartphone. Een waarin platforms vervagen en interfaces oplossen.

"Mijn conclusie is dat AI het besturingssysteem van alles wordt. En zodra die transitie begint, is er geen weg meer terug," concludeert Riedel.