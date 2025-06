Voor zonsopgang begonnen meer dan 1,6 miljoen moslims die deelnamen aan de bedevaart met het gooien van zeven stenen naar elk van de drie betonnen muren die de duivel symboliseren in de Mina-vallei, aan de rand van de heilige stad Mekka.

Massa's pelgrims waren al voor zonsopgang vanuit hun kampen en accommodaties in de uitgestrekte tentenstad in Mina vertrokken, gebruikmakend van de schaduw en de koele temperatuur.

Het ritueel herdenkt Abrahams steniging van de duivel op de drie plekken waar Satan hem naar verluidt probeerde te weerhouden van het opvolgen van Gods bevel om zijn zoon te offeren.

"Onze ervaring in Mina was eenvoudig en gemakkelijk. We gingen naar binnen en binnen vijf minuten hadden we de steniging van de duivel bij de 'Jamarat' voltooid," zei de 34-jarige Wael Ahmed Abdel Kader uit Egypte, nadat hij het ritueel bij zonsopgang had uitgevoerd.

Howakita, een pelgrim uit Guinee, zei dat het vooruitzicht om Eid in Mekka te vieren haar met vreugde vervulde. "Toen ik de stenen gooide, voelde ik me op mijn gemak. Ik was echt trots," zei ze.

Een dag eerder verzamelden pelgrims zich op de berg Arafat, waar ze baden en Koranverzen reciteerden bij de 70 meter hoge rotsachtige heuvel nabij Mekka, waar de profeet Mohammed naar verluidt zijn laatste preek hield.

Velen beklommen de berg ondanks de verzengende hitte, hoewel de aantallen tegen de middag afnamen na officiële waarschuwingen aan pelgrims om tussen 10:00 en 16:00 uur binnen te blijven.

Dit jaar voerden de autoriteiten een reeks maatregelen in om de hitte te verzachten, samen met een uitgebreide aanpak tegen illegale pelgrims. Dit resulteerde in merkbaar dunnere menigten en een zware veiligheidsaanwezigheid bij de heilige plaatsen in Mekka en omliggende gebieden.

De maatregelen waren bedoeld om een fatale herhaling van de hadj van vorig jaar te voorkomen, waarbij 1301 mensen omkwamen bij temperaturen die opliepen tot 51,8 graden Celsius.

Volgens de Saoedische autoriteiten waren de meeste van deze sterfgevallen onder pelgrims die illegaal Mekka waren binnengekomen en geen toegang hadden tot accommodatie en andere diensten die bedoeld zijn om pelgrims veilig te houden en te beschermen tegen de verzengende woestijnhitte.

Dit hadj-seizoen heeft het laagste aantal pelgrims in meer dan drie decennia geregistreerd, met uitzondering van de jaren van Covid-beperkingen van 2020-2022.

Vorig jaar namen 1,8 miljoen moslims deel aan de hadj, volgens officiële cijfers.

Hadj-vergunningen worden op basis van quota aan landen toegewezen en via een loterijsysteem aan individuen verdeeld.

Saoedi-Arabië verdient jaarlijks miljarden dollars aan de hadj en de kleinere bedevaart, bekend als umrah, die op andere momenten van het jaar wordt uitgevoerd.

De bedevaarten zijn ook een bron van prestige voor de Saoedische monarch, die bekend staat als de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën van Mekka en Medina.

Het einde van de hadj valt samen met het begin van Eid al-Adha, een jaarlijks feest dat wordt gemarkeerd door het slachten van een dier, meestal een geit, schaap, koe, stier of kameel.