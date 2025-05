Washington, DC — "Het voelt bijna als een oorlogsverklaring."

Zo beschrijft de Canadese inwoner Wayne Richardson zijn gedachten aan TRT World over de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is begonnen tegen Ottawa en andere landen.

Richardson, een 63-jarige Canadees met meer dan 35 jaar ervaring in de auto-industrie, zegt dat Canadese leveranciers contracten hebben met de Amerikaanse Big Three — Ford, General Motors en Stellantis. De tarieven zullen de hele toeleveringsketen beïnvloeden en de auto-industrie verstoren.

"De Verenigde Staten zullen zeggen: 'We gaan Canada niet meer gebruiken,' en ze zullen naar hun eigen leveranciers kijken. Ik weet niet hoe ze dat in hemelsnaam gaan doen, maar dat is wat ze gaan doen, want wie kan een extra 25 procent op de onderdelen betalen?"

Richardson stelt dat de impact niet alleen de auto-industrie zal treffen, maar uiteindelijk alle Canadese sectoren zal raken.

"Nu is er een beweging in Canada om lokaal te kopen, en we gaan beginnen met handel drijven met Mexico, Groot-Brittannië en Europa, enzovoort," zegt hij. "Trump is in feite geïsoleerd. Hij is de VS aan het isoleren van de rest van de wereld."

De 25 procent heffingen van Trump op buurlanden van de VS gingen in op 4 maart. Twee dagen later kondigde hij een pauze aan voor tarieven op goederen en diensten die voldoen aan de USMCA tot 2 april.

Canada reageerde woensdag op de Amerikaanse staal- en aluminiumtarieven door nieuwe heffingen in te voeren op ongeveer 20 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. Mexico heeft zijn eigen tegenmaatregelen aangekondigd, maar deze nog niet ingevoerd.

In 2023 waren Canada en Mexico de grootste exportmarkten van de VS, met een handelsvolume van 680 miljard dollar aan goederen. De VS is ook hun grootste exportmarkt. Handel tussen deze landen ondersteunt meer dan 17 miljoen banen.

Analisten zeggen dat de handelsoorlogen een klap kunnen zijn voor alle drie de economieën.

Trumps handelstarieven kunnen worden herleid tot zijn eerste termijn. Destijds richtten zijn tarieven zich voornamelijk op China, met een verhoging van 10 procent in zijn tweede termijn. Joe Biden, zijn opvolger en voorganger, handhaafde de meeste van deze tarieven.

Trump begon op 1 februari een handelsoorlog door een bevel te ondertekenen dat heffingen oplegt: 25% op Canada en Mexico, en een extra 10 procent op China.

Op donderdag dreigde Trump met een tarief van 200 procent op EU-wijnen, champagnes en sterke dranken, tenzij het blok zijn whiskey heffing opheft.

Ondanks dat Trump enkele tarieven pauzeert, blijft de dreiging bestaan. Wereldwijde aandelenmarkten zijn ingestort uit angst voor een recessie in de VS als gevolg van zijn handelsbeleid.

Trump heeft niet alleen gedreigd met tarieven, maar ook gesuggereerd Canada te annexeren, het op één na grootste land ter wereld qua oppervlakte, en het de 51ste staat van de VS te maken.

"Het lijkt erop dat hij Canada om een of andere reden heeft uitgekozen. Ik denk dat hij echt gelooft dat hij ons kan annexeren," zegt Richardson.

Richardson stelt dat Amerikanen zullen lijden onder de tarieven, omdat Canada tegenheffingen zal opleggen, wat een verlies-verlies-scenario creëert.

“Ik heb geen hekel aan de (Verenigde) Staten. Ze zijn altijd onze buren geweest. Persoonlijk heb ik geen verplichtingen jegens welke Amerikaan dan ook. De idioot in het Witte Huis vind ik de arrogantste... Hij is gewoon een egocentrisch, op oranje gebaseerd mannetje,” zegt Richardson.

'Onstabiel'

Terry Freitas, een 48-jarige inkoopmanager uit Ontario, zegt dat de handelsoorlog zal terugslaan op de Amerikanen.

“Ik denk niet dat Trump echt alle berekeningen heeft gemaakt, want ik denk dat het de Amerikaanse economie ook echt zal schaden,” vertelt Freitas aan TRT World.

Freitas waarschuwt dat de tarieven gevolgen zullen hebben voor iedereen in Canada, van grote bedrijven tot kleine bedrijven en uiteindelijk voor klanten en leveranciers.

“Zelfs de kleinere bedrijven die net het hoofd boven water kunnen houden en die dat tarief van 25 procent moeten betalen, willen uiteindelijk niet meer betalen. Dus uiteindelijk wordt het doorberekend aan de leverancier,” zegt hij.

Hij waarschuwt dat deze stap leveranciers kan afschrikken van de Amerikaanse markt. In combinatie met de Canadese tegenheffingen kan dit de toch al hoge prijzen nog verder opdrijven.

“Als ze die markt niet meer hebben, zullen ze andere markten moeten zoeken. En ondertussen kunnen ze die markten niet vinden, dus zullen ze de prijzen alleen maar verhogen,” zegt hij.

Hij uit zijn ongenoegen over de erosie van de band tussen de twee landen en zegt dat Trump angst probeert in te boezemen zodat iedereen voor hem buigt.

“Ik denk dat Trump een onstabiel en onberekenbaar is ... Maar uiteindelijk denk ik niet dat iedereen voor hem zal buigen”, zegt hij.

In 2018 ondertekende Trump de USMCA, die in 2020 van kracht werd en de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), die sinds 1992 van kracht was, verving. De overeenkomst moest wederzijds voordelige handel ondersteunen, resulterend in vrijere markten, eerlijkere handel en robuuste economische groei in Noord-Amerika.

Freitas zegt dat het ironisch was dat Trump dit in zijn eerste termijn deed, om vervolgens in zijn tweede termijn over te gaan op nieuwe tarieven. “Hij maakt geen vrienden met Canada, dat is zeker,” zegt hij.

Mexicanen uiten frustratie

Mexicanen uiten ook hun schok en ontzetting over de handelsoorlog die door hun noorderbuur is begonnen.

“We zouden een handelsovereenkomst met een economisch blok hebben, en Trump heeft in zijn laatste termijn een nieuwe ondertekend omdat hij 'begreep' dat we het samen beter konden doen dan alleen,” vertelt Erandi Zamudio, een 30-jarige uit Toluca, Mexico, aan TRT World.

Zamudio zegt dat ze verbaasd is over hoe Trump van koers en doelpalen is veranderd.

“Ik denk dat zijn ego hem niet toestaat de problemen te zien die hij creëert voor degenen die zijn bondgenoten zouden moeten zijn.”

De tariefwijzigingen van Trump hebben de Mexicaanse onderhandelaars gefrustreerd, terwijl president Claudia Sheinbaum verwacht dat de export van de USMCA vrij van invoerrechten zal blijven.

Zamudio suggereert dat als president Sheinbaum een vergelijkbare houding aanneemt, de importprijzen aanzienlijk kunnen stijgen, waardoor de langdurige economische onzekerheid van Mexico nog groter wordt.

Janik Alcantar, een 26-jarige uit Toluca die in de financiën werkt bij een plaatselijk verkiezingsinstituut, vindt de acties van Trump “irrationeel” en “willekeurig”, waardoor USMCA misschien niet eens behouden blijft.

Sommige Mexicanen zijn op zoek naar optimisme te midden van de tarievenoorlog.

Hector Xicohtncatl, een 34-jarige ambtenaar bij de overheid, vertelt TRT World dat zijn partner moeite heeft met job offertes door de acties van Trump.

Hij suggereert dat deze acties indirect positieve resultaten kunnen opleveren, zoals het dwingen van Mexico om de georganiseerde misdaad te bestrijden.

“Dit betekent niet dat het in de toekomst geen invloed zal hebben op Mexico en zijn gezinnen, maar ik denk dat multinationale evenementen zoals het WK voetbal in 2026 uiteindelijk direct van invloed zullen zijn op de tariefagenda,” zegt Xicohtncatl.

Handelsoorlog kan vijandigheid aanwakkeren

Economisch gezien is de VS de grootste handelspartner van Mexico, met een aandeel van meer dan 78 procent.

Politiek gezien zitten de twee landen echter niet altijd op dezelfde golflengte. Beide partijen maken zich al jaren zorgen over veel zaken, zoals kartels, drugs- en wapenhandel en immigratie.

Veel Mexicanen maken zich zorgen dat de handelsoorlog van Trump de vriendschap onder druk zet en vijandigheid tussen de twee naties aanwakkert.

“Hij is (Trump) verschrikkelijk, narcistisch, egocentrisch, arrogant. Hij mist empathie. Hij laat mensen hun domste en racistische zelf zien,” zegt Zamudio.

“Mijn familie denkt erover om de Verenigde Staten voor minstens vier jaar niet meer te bezoeken, omdat we mensen hebben gekend die de Verenigde Staten bezochten en te maken kregen met racisme en discriminatie.”

Ze waarschuwt dat de acties van Trump kunnen leiden tot meer wrok jegens Amerikanen die in Mexico wonen of Mexico bezoeken.