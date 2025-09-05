アジア
3分読む
19歳の誕生日に成年式を迎える悠仁さま
この儀式は、皇位継承資格を持つ男性皇族が成人したことを内外に示す重要な行事で、昭和60年に礼宮文仁親王（現・秋篠宮さま）が成年式を行って以来、40年ぶりとなります。
19歳の誕生日に成年式を迎える悠仁さま
悠仁さまは昨年、18歳で成年皇族となられましたが、大学受験を控えられていたため、成年式は今年の誕生日に延期されました。/ 写真: AP
2025年9月5日

秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまは9月6日に19歳の誕生日を迎え、皇室で40年ぶりに行われる成年式に臨まれます。成年式は、皇位継承資格を持つ男性皇族が成人したことを示す重要な儀式です。

宮内庁によると、悠仁さまは今年4月に筑波大学生命環境学群生物学類に入学され、授業や実験、フィールド調査に励むなど、充実した大学生活を送られています。授業では英語や分子細胞生物学などを学び、グループでの実験や調査にも取り組まれています。

課外活動では、友人とドッジボールに参加したり、模擬店で来場者と交流したりするなど、学業以外の経験も積まれています。また、7月にはご両親や姉の佳子さまと東京の美術館で広島の原爆投下に関する企画展をご覧になり、沖縄から訪れた小中学生の「豆記者」として懇談されました。

おすすめ

昨年、18歳で成年皇族となられましたが、大学受験を控えられていたため、成年式は今年に延期されました。準備としては皇居でのリハーサルや過去の映像の確認、秋篠宮さまからの助言を受けるなど、丁寧に行われています。

成年式では、天皇、皇后両陛下をはじめ秋篠宮ご夫妻や他の皇族が臨席され、加冠の儀や朝見の儀が行われます。成年の証として「大勲位菊花大綬章」が授与され、今後の祝賀行事で着用される予定です。

情報源:AP
探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us