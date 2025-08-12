ロシア政府が新たに機密を解除した文書により、1945年8月から9月初めにかけて、南樺太（戦前の日本領） で朝鮮人住民が死亡した事例が追加で確認されました。

毎日新聞の報道によると、公開された資料には、ソ連軍の南樺太侵攻後、日本人住民が一部の朝鮮人住民を「スパイ」と誤認し、拘束や暴行が発生した事例が記録されています。

複数の地域で発生したとされる事件の概要や、現地住民の証言も収録されており、戦後間もない南樺太における民族間の関係性の一端を浮き彫りにしています。

特に、現在のレオニドヴォにあたる旧上敷香村では、憲兵隊の管理下にあった施設内で拘束された朝鮮人18名が死亡したとする証言が残されています。こうした事件は、当時の混乱した社会状況や情報の不足、そして民族間の緊張といった背景が影響していたと考えられています。