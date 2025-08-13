アジア
公立高校再生へ：文科省、新部署で教育改革を推進
文部科学省のあべ俊子大臣は会見で、私立高校の授業料無償化により公立高校の定員割れが懸念されていると指摘しました。
生徒は地元での学びを通じて地域への愛着や誇りを持つようになり、卒業後の進路選択にも好影響を与えると考えられます。/ 写真: AFP
2025年8月13日

MEXTの最新発表によると、文部科学省は近年の「高校無償化」に伴う公立高校の生徒減少に対応するため、高校教育改革を推進する新たな部署を設置する方針を明らかにしました。

この改革は、私立高校への生徒流出を防ぐとともに、公立高校の教育環境を改善することを目的としています。

文部科学省のあべ俊子大臣は会見で、私立高校の授業料無償化により公立高校の定員割れが懸念されると指摘しました。

国は高校教育改革の基本方針を示し、各都道府県が実行計画を策定する方向で議論が進められています。文部科学省も教育改革と質の向上に引き続き取り組む姿勢です。

また、令和7年度の概算要求では、学校の働き方改革の加速、教師の処遇改善、指導・運営体制の充実、教師育成支援の一体的推進などが盛り込まれ、公立高校の教育環境の改善が目指されています。

これらの取り組みにより、公立高校の魅力向上や定員割れ防止、教育の質の向上が期待されるだけでなく、地域社会とのつながりも深まると見込まれています。生徒は地元での学びを通じて地域への愛着や誇りを持つようになり、卒業後の進路選択にも好影響を与えると考えられます。

さらに、地域社会全体が教育に積極的に関与することで、持続可能な地域づくりにも寄与することが期待されています。

文部科学省は、高校教育改革を進めつつ、地域社会との連携強化にも取り組む方針です。

