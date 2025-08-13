MEXTの最新発表によると、文部科学省は近年の「高校無償化」に伴う公立高校の生徒減少に対応するため、高校教育改革を推進する新たな部署を設置する方針を明らかにしました。

この改革は、私立高校への生徒流出を防ぐとともに、公立高校の教育環境を改善することを目的としています。

文部科学省のあべ俊子大臣は会見で、私立高校の授業料無償化により公立高校の定員割れが懸念されると指摘しました。

国は高校教育改革の基本方針を示し、各都道府県が実行計画を策定する方向で議論が進められています。文部科学省も教育改革と質の向上に引き続き取り組む姿勢です。