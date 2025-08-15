靖国神社への参拝は、戦犯を祀っていることから、近隣諸国である中国や韓国から批判を受けることが多いです。韓国政府は「深い失望と遺憾」を表明し、日本に対して歴史を直視し、真摯な反省を求めています。

国内に目を向けると、戦争の記憶が薄れつつある中で、靖国神社への参拝が増加していることに対する懸念もあります。毎日新聞の社説は、歴史の教訓を未来に生かすために、積極的な平和構築の姿勢を取るべきだと訴えています。

このように、靖国神社への参拝は日本国内外で多くの議論を呼んでおり、戦争の記憶とその伝承のあり方が問われています。今後もこの問題は、国内外の政治や外交において重要なテーマであり続けるでしょう。