2025年8月15日、日本は第二次世界大戦終戦から80周年を迎え、東京・日本武道館で全国戦没者追悼式が行われました。式典には約4,500人の遺族や関係者が参列し、NHKによると、天皇皇后両陛下もご臨席になりました。正午には、当時の天皇の玉音放送が始まった時刻に全員で黙とうを捧げ、その後、戦没者を偲ぶために菊の花が奉納されました。

天皇陛下はおことばで「戦中・戦後を通じて人々が経験した深い苦難を、これからも語り継いでまいりたい」と述べられ、併せて、戦争によって命を失った人々を追悼し、世界の平和と日本の一層の発展を願われました。

式典での首相演説

石破茂首相は、全国戦没者追悼式で演説を行い、13年ぶりに「反省」という言葉を使用しました。首相は「進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」と述べ、戦争の悲劇を二度と繰り返さないことを誓いました。

また、「戦争の教訓を未来に生かすため、積極的に平和構築に努めるべきだ」と強調しました。この発言は、2013年の安倍晋三元首相以来、政府首脳による公式な場で「反省」が使用されていなかったことから、国内外で注目を集めています。