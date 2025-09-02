2025年9月2日
2025年9月1日、東京都世田谷区野沢2丁目で女性が刃物で襲われ、死亡する事件が発生しました。被害者は韓国籍の自営業の女性、バン・ジ・ウォンさん（40）で、仕事の休憩中に1人でいたところ襲われたとみられています。
警視庁三田署には、事件の前日である先月29日、バンさんから交際相手に関する相談が寄せられていました。バンさんは「韓国から来た交際相手に居酒屋で別れ話をしたところ、怒って自宅に戻った。数日前には暴力も受けた」と説明しました。このため、署員はバンさん宅を訪問し、現場にいたパク容疑者に対してバンさんに近づかないよう口頭で注意しました。また、バンさんにはしばらく避難するよう助言していました。
しかし、事件当日、パク・ヨンジュン容疑者（30）はバンさんを襲い、警視庁は彼を殺人容疑で逮捕しました。事件直後に一時行方がわからなかったパク容疑者は、約3時間後に羽田空港で確保されました。現場は東急田園都市線・駒沢大学駅から北東に約500メートルの住宅街で、近隣住民によると、倒れている女性の首元から大量の出血があり、駆けつけた男性が救助にあたっていたといいます。目撃者の62歳男性は「女性はまったく動かず、大量の血があった」と証言しています。
警視庁は現在、事件の経緯や動機について捜査を続けています。世田谷区教育委員会は区内の小中学校に注意喚起のメールを送り、子どもたちの安全確保に努めています。
情報源:X