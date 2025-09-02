2025年9月1日、東京都世田谷区野沢2丁目で女性が刃物で襲われ、死亡する事件が発生しました。被害者は韓国籍の自営業の女性、バン・ジ・ウォンさん（40）で、仕事の休憩中に1人でいたところ襲われたとみられています。

警視庁三田署には、事件の前日である先月29日、バンさんから交際相手に関する相談が寄せられていました。バンさんは「韓国から来た交際相手に居酒屋で別れ話をしたところ、怒って自宅に戻った。数日前には暴力も受けた」と説明しました。このため、署員はバンさん宅を訪問し、現場にいたパク容疑者に対してバンさんに近づかないよう口頭で注意しました。また、バンさんにはしばらく避難するよう助言していました。