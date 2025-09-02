国際協力機構（JICA）が進める交流事業をめぐり、SNS上で誤った情報が拡散しています。事実に基づかない投稿が広く共有され、利用者の間で混乱を招いています。

JICAは8月、TICAD（アフリカ開発会議）に合わせて、国内の4つの自治体をアフリカ諸国の「ホームタウン」に指定しました。ところが、この取り組みをめぐって「移民を受け入れる制度だ」といった誤った解釈が広がり、さらに「JICAの年間予算を廃止すれば消費税の撤廃につながる」とする根拠のない投稿まで出回りました。こうした情報は拡散を続け、9月1日時点でおよそ390万回閲覧されています。