Aksjemarkedene har falt, med teknologisektoren som leder nedgangen, ettersom investorer bekymrer seg for at USAs president Donald Trumps handelspolitikk kan føre USA inn i en resesjon.

På Wall Street falt den teknologitunge Nasdaq-indeksen med mer enn 3,6 prosent etter at Trump selv unnlot å utelukke risikoen for en amerikansk resesjon.

"Jeg hater å forutsi slike ting," sa han til Fox News på søndag da han ble spurt direkte om en mulig resesjon i år.

"Det er en overgangsperiode fordi det vi gjør er veldig stort — vi bringer rikdom tilbake til Amerika," la han til, og sa videre: "Det tar litt tid."

Som svar på mandagens markedsnedgang uttalte en tjenestemann fra Det hvite hus at det var "en sterk divergens mellom dyreånden i aksjemarkedet og det vi faktisk ser utfolde seg fra bedrifter og bedriftsledere."

Tjenestemannen, som snakket på betingelse av anonymitet, refererte til tendensen for følelser til å påvirke investoradferd, i motsetning til andre økonomiske forhold.

Trumps vekslende trusler om tollsatser mot Canada, Mexico, Kina og andre har etterlatt de amerikanske finansmarkedene i uro og forbrukere usikre på hva året kan bringe.

"President Trump ser ut til å ha forlatt det amerikanske aksjemarkedet og er villig til å sette sin politiske visjon over den kortsiktige utsikten for USAs økonomi," sa Kathleen Brooks, forskningsdirektør ved handelsplattformen XTB, i en kommentar.

Nasdaq ble tynget av tilbakegang i de såkalte "Magnificent Seven"-teknologiaksjene, som inkluderer Google-eieren Alphabet, Amazon, Meta og Nvidia.

Aksjene i elbilprodusenten Tesla, eid av Trumps milliardærrådgiver Elon Musk, falt med mer enn 11 prosent.

"Uroen rundt effekten av Trumps tollsatser henger over finansmarkedene i starten av uken," sa Susannah Streeter, leder for penger og markeder i Hargreaves Lansdown.

"Utsiktene til en resesjon i USA lurer i bakgrunnen, med fallende forbrukertillit, selskaper som møter økende handelskompleksitet og investorer som blir mer nervøse."

David Morrison, senior markedsanalytiker i finansselskapet Trade Nation, la til: "Risikosentimentet har surnet ettersom investorer reagerer på president Trumps ulike tollkunngjøringer og ettersom USAs økonomiske utsikter begynner å bli mer uklare."

Tyske utgiftsplaner

Aksjemarkedene i London, Paris og Frankfurt stengte alle lavere.

EU-kommissæren for handel, Maros Sefcovic, klaget over at "den amerikanske administrasjonen ikke ser ut til å engasjere seg for å inngå en avtale" for å unngå tollsatser mot den 27-nasjoners blokken.

Brooks fra XTB sa at investorer også reagerte på nyheten om at Tysklands kommende kansler, Friedrich Merz, kan møte motstand mot en massiv utgiftsplan som ga markedene et løft forrige uke.

Tysklands grønne parti sa mandag at de ikke ville gi de nødvendige stemmene for Merz' forslag om delvis å oppheve utgiftsbegrensninger på forsvar og etablere et infrastrukturfond på 540 milliarder dollar.

Tokyo avsluttet tidligere høyere, men aksjemarkedene i Hongkong og Shanghai falt etter helgens data fra Kina som viste at forbrukerprisene falt med 0,7 prosent i februar, det første fallet på 13 måneder.

"Dataene forsterker bare det som har vært klart i flere måneder — deflasjonspresset er fortsatt fast forankret i verdens nest største økonomi," sa Stephen Innes i SPI Asset Management.

Kinas gjengjeldelsestoll på visse amerikanske landbruksvarer trådte i kraft mandag etter at kinesiske produkter ble rammet av 20 prosent amerikanske tollsatser.