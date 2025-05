Amerikansk etterretning advarer om at Israel sannsynligvis vil gjennomføre et forebyggende angrep på Irans atomprogram innen midten av året, rapporterte Washington Post, med henvisning til flere etterretningsrapporter.

Et slikt angrep vil kunne forsinke Irans atomprogram med uker eller måneder, samtidig som det vil øke spenningen i regionen og risikere en bredere konflikt, ifølge flere etterretningsrapporter fra slutten av Biden-administrasjonen og starten av Trump-administrasjonen, rapporterte avisen onsdag.

Det hvite hus avsto fra å kommentere saken. The Post opplyste at den israelske regjeringen, CIA, Forsvarets etterretningsbyrå og kontoret til direktøren for nasjonal etterretning også nektet å kommentere.

Brian Hughes, en talsmann for Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd, fortalte avisen at president Donald Trump "ikke vil tillate Iran å få et atomvåpen."

"Selv om han foretrekker å forhandle frem en fredelig løsning på USAs langvarige problemer med det iranske regimet, vil han ikke vente på ubestemt tid dersom Iran ikke er villig til å forhandle, og det snart," sa Hughes til The Post.

Den mest omfattende av etterretningsrapportene kom tidlig i januar og ble produsert av etterretningsdirektoratet til Joint Chiefs of Staff og Forsvarets etterretningsbyrå, ifølge avisen.

Rapporten advarte om at Israel sannsynligvis ville forsøke et angrep på Irans atomfasiliteter i Fordow og Natanz.

To mulige streiker

Nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn som er kjent med etterretningen, sa at Israel har konkludert med at deres bombing av Iran i oktober svekket Irans luftforsvar og etterlot landet sårbart for et oppfølgende angrep, rapporterte avisen, som ikke navnga kildene.

Etterretningsrapportene beskrev to mulige angrepsscenarier, som begge ville innebære at USA gir støtte til lufttankning og etterretning, ifølge The Post.

Trump sa til Fox News i et intervju som ble sendt mandag, at han foretrekker å inngå en avtale med Iran for å forhindre at de får et atomvåpen. Han sa også at han tror Iran vil foretrekke en avtale fremfor en væpnet konflikt.

"Alle tror at Israel, med vår hjelp eller godkjenning, vil gå inn og bombe dem kraftig. Jeg ville foretrukket at det ikke skjer," sa Trump.

USA under president Barack Obama og europeiske allierte forhandlet frem en avtale med Iran for å stanse deres atomprogram, men Trump, i sin første periode som president, oppmuntret av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, trakk USA ut av den historiske avtalen og gjeninnførte sanksjoner mot Teheran i 2018.

Iran har siden gjenopptatt sitt atomprogram og anriket uran, ifølge FNs internasjonale atomenergibyrå.

Iran, Storbritannia, Frankrike og Tyskland har møttes i Genève for å finne en måte å gjenoppta atomforhandlingene på, opplyste Irans utenriksminister Abbas Araqchi til iransk statlig TV i januar.