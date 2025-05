Kina og India nådde en seks-punkts konsensus under kritiske grensesamtaler i Beijing onsdag. Den 23. runden av spesialrepresentantenes samtaler om grensespørsmål ble ledet av Indias nasjonale sikkerhetsrådgiver Ajit Doval og Kinas utenriksminister Wang Yi og markerte gjenopptakelsen av dialog på dette nivået etter en pause på fem år. Det forrige møtet ble holdt i desember 2019 i Delhi.

De to partene ble enige om å «fortsette å iverksette tiltak for å opprettholde fred og ro i grenseområdene og fremme en sunn og stabil utvikling av bilaterale relasjoner», ifølge en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

De høytstående diplomatene «bekreftet sitt engasjement for å fortsette arbeidet med en rettferdig, rimelig og gjensidig akseptabel helhetsløsning på grensespørsmålet» og for å ta «positive tiltak for å fremme denne prosessen», heter det videre i uttalelsen.

Helhetsløsningen, som først ble avtalt i 2005, skisserer de overordnede prinsippene for å løse grensestriden.

«Spesialrepresentantene ga positive føringer for grenseoverskridende samarbeid og utveksling,» sa Indias utenriksdepartement i en pressemelding. «De var enige om viktigheten av stabile, forutsigbare og vennlige India-Kina-relasjoner for regional og global fred og velstand.»

Konsensuspunktene inkluderte også å fremme grenseoverskridende utveksling – inkludert gjenopptakelsen av indiske pilegrimers besøk til Kailash Mansarovar i Tibet, et sted som er hellig for både hinduer og buddhister – samt gjenoppretting av handel gjennom Nathu La-grenseovergangen i det nordøstlige India og styrking av samarbeidet om grenseoverskridende elver. Begge sider ble også enige om å holde møtet i India i 2025.

«Det er veldig positivt å se at det bilaterale forholdet er tilbake i en strukturert form,» sier Mike Liu, visepresident for Centre for China and Globalization (CCG) i Beijing, til TRT World.

Kinas visepresident Han Zheng møtte også Doval onsdag og oppfordret til at Kina og India gradvis gjenopptar institusjonell dialog.

Liu bemerker at Dovals engasjement i Beijing signaliserer en «oppvarming av relasjonene» og gjensidig tilfredshet med fremgangen i samtalene.

«Disse stegene styrker grunnlaget for tillitsbygging mellom partene, og det legger også et godt fundament for å feire 75-årsjubileet for de bilaterale diplomatiske relasjonene i 2025,» legger han til.

Likevel forblir Liu forsiktig optimistisk når det gjelder en fullstendig løsning på grensestriden, og antyder at begge sider sannsynligvis vil rette oppmerksomheten mot andre presserende saker.

Hans optimisme balanseres av erkjennelsen av vedvarende utfordringer. «Patruljeringstiltak vil være nødvendige for å holde omstridte områder åpne og ryddige,» sier han, og understreker behovet for vedvarende dialog og pragmatisk samarbeid for å forhindre fremtidige konflikter.

Onsdagens diskusjoner signaliserer et fornyet forsøk fra begge nasjoner på å håndtere langvarige grensestrider og gjenoppbygge anstrengte bilaterale relasjoner. Samtalene bygger på fremskritt gjort under oktober-møtet mellom Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping på sidelinjen av BRICS-toppmøtet i Kazan, Russland.

Det høytstående møtet følger også etter den banebrytende avtalen 21. oktober om tilbaketrekning og patruljering langs Line of Actual Control (LAC) i det østlige Ladakh, et område som har vært sentrum for den militære konfrontasjonen mellom de to landene siden 2020. Denne avtalen ble ansett som et gjennombrudd og har lagt grunnlaget for videre diplomatisk engasjement med mål om å fremme stabilitet og tillit.

'Kazan-ånden' og geopolitiske faktorer

Atul Aneja, en senior indisk journalist og strategisk affærer kommentator, beskriver den siste avspenningen mellom de to asiatiske naboene som et kritisk utfall av Xi-Modi-håndtrykket i Kazan.

“Det har ikke vært noen pause i momentumet generert av det høyst betydningsfulle møtet mellom statsminister Modi og president Xi på sidelinjen av Kazan BRICS-toppmøtet,” bemerker han.

“Oktobermøtet i Kazan har vært avgjørende i å drive Asias gjenoppblomstring og tine de frosne båndene mellom disse to sivilisasjonsstatene,” legger han til, og understreker betydningen av det han beskrev som “Kazan-ånden.”

Aneja peker også på dynamiske geopolitiske faktorer som påvirker den fornyede engasjementet mellom de to landene. Han fremhever at både Beijing og New Delhi har opplevd innblanding fra USA, som har belastet India-USA-forholdene under president Joe Biden.

“Den amerikanske dypstatens anklager mot India over drapet på en sikh-separatistleder i Canada har dypt forverret forholdene,” sier Aneja, og legger til at Canadas og USAs nektelse av å handle mot “anti-indiske krefter” som opererer innenfor deres grenser ikke har blitt godt mottatt av Modis regjering.

Aneja understreker også bekymringer over fallet av Sheikh Hasinas regjering i Bangladesh som var nær New Delhi.

USA har en egeninteresse i den nye fremvoksende politiske situasjonen i Bangladesh hvor det har foreslått å bygge en marinebase ved Matarbari havn. Dette kan utfordre både New Delhi og Beijing.

“Spenningsforholdet mellom Kina og USA har vært påtakelig i Stillehavet—utstrakt av åpenbare forskjeller i Sør-Kinahavet og Taiwan.

Aneja spår at “normaliseringen av India-Kina-forholdene også åpner for store muligheter for felles fremstøt av Russland-India-Kina (RIC) undergruppen, trilateralt så vel som i det globale sør.”

Muligheter utover grensene

Mens grensespørsmålet forblir sentralt, utforsker begge nasjoner muligheter for å gjenoppbygge tillit og styrke samarbeidet innen handel, teknologi og multilaterale fora. Liu identifiserte lettelser i visumrestriksjoner og gjenopptakelse av grenseoverskridende utvekslinger som umiddelbare prioriteringer.

“Den lavthengende frukten vil være å lette visumrestriksjoner for studenter, ingeniører, forretningsfolk og offisielle delegater,” sier han, og legger til at å fremme mellommenneskelige bånd kan bygge broer i gjensidig forståelse.

Til tross for spenningene har de to store økonomiene opprettholdt sine handels- og forretningsforbindelser. I regnskapsåret 2023-24 overtok Kina USA som Indias største handelspartner, med en toveis handel som nådde 118,4 milliarder dollar.

Aneja bemerker at India er ivrig etter å tiltrekke kinesiske investeringer i sektorer som ikke utgjør sikkerhetsrisikoer, mens Kina søker å diversifisere sine økonomiske engasjementer midt i utfordringer i sine kommersielle og teknologiske forbindelser med Vesten.

Begge nasjoner erkjenner sine roller som nøkkelpilarer i en multipolar verdensorden og utnytter plattformer som BRICS og det globale sør for å sikre seg mot geopolitiske usikkerheter i Vesten.

Liu pekte også på potensialet for økte utvekslinger innen områder som Bollywood, turisme og bilateral handel. Han erkjente imidlertid at det kan ta lengre tid å samkjøre offisielle posisjoner i globale multilaterale plattformer som BRICS og Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Når begge nasjoner forbereder seg på å feire 75-årsjubileet for sine diplomatiske forbindelser, fremhevet Liu viktigheten av mellommenneskelige utvekslinger.

Han foreslo at en visumfri ordning for fagfolk betydelig kunne styrke gjensidig tilpasning og fremme større samarbeid.

“Hvis begge land kan bli enige om en 10-dagers visumfri ordning, vil det være en vinn-vinn-strategi for å muliggjøre ytterligere tilpasning mellom to store nasjoner,” sier han.

Aneja gjentok denne følelsen, og understreket at dypere engasjement med BRICS og det globale sør vil være avgjørende for at India og Kina skal navigere global turbulens og hevde sine interesser i den utviklende multipolare verdensorden.

Mens utfordringer gjenstår, signaliserer gjenopptakelsen av strukturerte samtaler og konsensusen oppnådd i Beijing et positivt skifte i Kina-India-relasjonene.