Washington, DC — I matbutikker over hele USA står kundene målløse foran egghyllene. Der en kartong med tolv Grade A-egg for bare noen måneder siden kostet et par dollar, har prisene nå skutt i været til over 12-13 dollar.

Spesialiserte varianter, som økologiske og burfrie egg, er enda dyrere. Det er foreløpig ingen tegn til at prisene vil synke.

Lokale som Jon Florey fra Alameda, California, sier at han spiser egg «litt sjeldnere nå. Du vet, på grunn av prisen».

Eggprisene opplever sin største økning siden landets siste fugleinfluensautbrudd i 2015, og utgjorde nesten to tredjedeler av den totale matprisøkningen forrige måned.

Hva er årsaken til denne prisøkningen? En vedvarende bølge av fugleinfluensa som har rammet den amerikanske fjærfeindustrien hardt.

Ifølge det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) har over 100 millioner fugler — mange av dem eggleggende høner — blitt avlivet for å stoppe spredningen av sykdommen. Tilgangen har stupt, mens etterspørselen etter egg forblir stabil, noe som presser prisene opp.

Dette er ikke første gang fugleinfluensa har påvirket eggprisene i USA. I 2022 førte et lignende utbrudd til en dramatisk prisøkning. Men den nåværende krisen viser seg å være mer langvarig. Bare i desember 2024 ble 23,2 millioner fugler avlivet etter å ha testet positivt for høypatogen fugleinfluensa.

Mange butikker over hele USA, inkludert Sprouts Farmers Market, Costco og Trader Joe's, har satt opp skilt som begrenser antall egg kunder kan kjøpe per besøk.

For bedrifter som er avhengige av egg, er konsekvensene umiddelbare. Waffle House, en populær sørstatsrestaurantkjede med over 2000 filialer i 25 delstater, har lagt til et tillegg på 50 cent per egg på menyen.

«Selv om vi håper at disse prisendringene blir kortvarige, kan vi ikke forutsi hvor lenge denne mangelen vil vare,» sier selskapet.

I mellomtiden har mange store amerikanske dagligvarebutikker, inkludert Trader Joe's, Costco og Sprouts, innført begrensninger på hvor mange kartonger kunder kan kjøpe om gangen.

New Yorks guvernør Kathy Hochul har tatt et enda mer drastisk grep — hun har stengt levende fuglemarkeder i delstaten etter at viruset ble oppdaget på syv steder i New York City. Eksperter frykter at uten tiltak for å begrense spredningen, kan utbruddet forverres og forlenge krisen.

«Dette er et verst tenkelig scenario for eggprodusenter,» sier landbruksøkonom Robert Millman. «Fugleinfluensa er allerede vanskelig å kontrollere, men med disse tallene vil det ta tid å bygge opp den nasjonale flokken igjen.»

Hva annet driver eggprisene opp?

USDA forventer ikke at eggprisene stabiliserer seg med det første. Selv om engrosprisene i New York — en viktig bransjeindikator — kan falle innen slutten av 2025, kan nye utbrudd føre til at prisene skyter i været igjen.

Hva annet driver eggprisene opp? Ifølge nyhetsbyrået AP står eggprodusenter også overfor høyere kostnader for fôr, drivstoff og arbeidskraft på grunn av inflasjon. I tillegg investerer bøndene mer i biosikkerhetstiltak for å beskytte fuglene sine.

Ti delstater har vedtatt lover som kun tillater salg av egg fra burfrie miljøer. Tilgangen på slike egg er mer begrenset og konsentrert i visse regioner, noe som kan forsterke prisøkningen når utbrudd rammer burfrie eggfarmer.

Mange av eggfarmene med nylige utbrudd var burfrie farmer i California. Lover om burfrie egg har allerede trådt i kraft i California, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregon, Colorado og Michigan.

Den totale etterspørselen etter egg har også økt betydelig de siste årene. Forbrukere kjøper flere egg, og veksten av restauranter som serverer frokost hele dagen, bidrar til etterspørselen.

Eggavdelingen mangler

Egghyllene er tomme. USDA sier at tilgjengeligheten av egg forventes å forbli begrenset og ujevn i mange butikker over hele landet.

Under sin presidentkampanje i 2024 sto USAs president Donald Trump foran en utstilling av egg, pakket mat, kjøtt og grønnsaker, og advarte om at inflasjonen drev matprisene opp.

Nå, som president, har han svart på de rekordhøye eggprisene med en nøktern kommentar: «Vel, det er influensaen. Før jeg kom hit, var det på et rekordhøyt nivå.»

Trump forsøker angivelig å gjenansette tjenestemenn i USDA som tidligere jobbet med regjeringens respons på fugleinfluensa, etter at de ble sparket i helgen. Oppsigelsene var en del av et kostnadskuttinitiativ i den amerikanske regjeringen ledet av Trump og Elon Musk, lederen for Department of Government Efficiency.

For nå er amerikanere mer opptatt av å navigere i sine lokale matbutikker enn av kostnadskutt i Washington. Noen har vendt seg til alternativer — pulveriserte egg, plantebaserte erstatninger eller rett og slett å spise færre egg.

Når det gjelder butikkene, kan tusenvis over hele USA for øyeblikket ikke fylle opp med økologiske, burfrie eller brune egg.

«Det er første gang i mitt liv at jeg har følt meg litt flau over hva jeg selger egg for,» sier Mike Vickers, leder ved Sentyrz Supermarket i Minneapolis.