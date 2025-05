Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan møtte sin indonesiske motpart Prabowo Subianto onsdag for samtaler med mål om å styrke økonomiske og forsvarsmessige bånd mellom de to muslimske majoritetslandene.

De to landene holder sitt første toppmøte i Det høystrategiske samarbeidsrådet etter å ha blitt enige om å opprette forumet under et møte på Bali i 2022.

Erdogans statsbesøk til Indonesia, verdens mest folkerike muslimske land og Sørøst-Asias største økonomi, var hans andre stopp på en fire dagers reise som også inkluderer Malaysia og Pakistan.

“Dette møtet er det høyeste regelmessige bilaterale forumet mellom de to landene, hvor alle saker av felles interesse vil bli diskutert, inkludert strategiske spørsmål og prioriteringer,” sa talsmann for det indonesiske utenriksdepartementet, Rolliansyah Soemirat, før besøket.

En tyrkisk uttalelse sa at diskusjonene vil fokusere på aktuelle regionale og globale spørsmål, særlig Israels krig i Gaza som Tyrkia har omtalt som folkemord.

Mandag møtte den tyrkiske lederen Malaysias statsminister Anwar Ibrahim og gjentok sin motstand mot et amerikansk forslag om å flytte palestinere fra Gaza. Han uttalte at Israel bør betale for gjenoppbyggingen av området.

“Vi anser ikke forslaget om å forvise palestinerne fra områdene de har bodd i tusenvis av år som noe som kan tas seriøst,” sa Erdogan.

Strategisk samarbeid

Erdogan og hans kone, førstedame Emine Erdogan, ankom Jakarta sent tirsdag og ble ønsket velkommen av Subianto på Halim Perdanakusuma internasjonale flyplass i lett regn. Erdogan kjørte sammen med Subianto i en kortesje til hotellet sitt.

Indonesia og Tyrkia har utviklet et stadig tettere forhold de siste årene, og de to lederne møttes tidligere i Ankara i juli da Subianto fortsatt var presidentkandidat og forsvarsminister.

Subianto lovet å “løfte forsvarssamarbeidet og andre strategiske felt til gjensidig nytte.”

De to landene signerte en forsvarssamarbeidsavtale i 2010, under hvilken Indonesias statseide våpenprodusent Pindad og Tyrkias FNSS i fellesskap utviklet en ny modell av en middels stridsvogn.

I 2023 inngikk de to landene en handlingsplan for felles militærøvelser og samarbeid innen forsvarsindustrien.

I tillegg til Indonesia har Tyrkia HLSCC-samarbeidsfora med 21 andre land, inkludert Pakistan.

Tyrkia og Indonesia planlegger å signere avtaler om handel, investeringer, utdanning og teknologi under Erdogans besøk.

Erdogan vil reise videre til Pakistan onsdag, hvor han og statsminister Shehbaz Sharif vil tale på Pakistan-Tyrkia Business and Investment Forum og delta på et annet HLSCC-møte.