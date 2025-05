En fremtredende opposisjonsfigur i Uganda, som står for retten i en militærdomstol, har startet en sultestreik, ifølge hans kone. Dette skjer to uker etter at landets høyesterett forbød militærdomstoler å dømme sivile.

President Yoweri Museveni uttalte at regjeringen hans vil fortsette å stille sivile for militærdomstoler til tross for høyesteretts avgjørelse. En talsperson for Ugandas fengselsvesen avviste påstanden om at Kizza Besigye er i sultestreik.

Besigye, en mangeårig motstander av Museveni, ble arrestert i nabolandet Kenya i november, i det en høytstående kenyansk utenrikstjenestemann beskrev som en bortføring.

Han ble deretter brakt tilbake til Uganda og siktet for ulovlig besittelse av skytevåpen og for forræderi, som kan straffes med døden.

"Kizza Besigye er i sultestreik, ulovlig fengslet av et regime som frykter hans motstand mer enn det respekterer loven," skrev Besigyes kone Winnie Byanyima på X sent tirsdag kveld.

"De tror de kan knekke hans vilje, men de undervurderer hans besluttsomhet. (Besigye) vil ikke gi etter mens regimet tramper på rettferdigheten," sa Byanyima, som er administrerende direktør for FN-organet UNAIDS.

Ugandas fengselstalsmann Frank Baine avviste påstanden om sultestreiken og sa til Reuters: "Besigye har det bra, og han er ikke i sultestreik."

Presidentens rival

Besigye var Musevenis personlige lege under 1980-tallets geriljakrig, men de to mennene ble senere uenige.

Besigye stilte som kandidat mot Museveni i fire presidentvalg, men tapte hver gang.

Han avviste resultatene av alle disse valgene og hevdet uregelmessigheter, noe myndighetene benektet.

Menneskerettighetsaktivister har anklaget Musevenis regjering for omfattende menneskerettighetsbrudd, inkludert tortur og vilkårlig fengsling.

Regjeringen har gjentatte ganger avvist anklager om valgfusk og brudd på menneskerettighetene.