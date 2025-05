Washington, DC — I en liten landsby sørvest i Bangladesh hadde Ayesha Rahman, en 32 år gammel trebarnsmor, i årevis kjempet for å gi barna sine nok mat.

Underernæring var en stille krise som rammet de yngste, gravide kvinner og unge jenter i et av verdens tettest befolkede land. Rent vann var en mangelvare, og sanitærforholdene var knapt tilstrekkelige. Syklusen av dårlig helse og fattigdom virket uendelig.

Så kom et glimt av håp — United States Agency for International Development (USAID). USAs viktigste humanitære organisasjon tilbød teknisk støtte til lokale helsearbeidere, styrket kvinner med økonomiske muligheter og fremmet hygiene og sanitær for å bryte underernæringssyklusen.

Gjennom Feed the Future Bangladesh Nutrition Activity tildelte USAID 7 millioner dollar til ernæringsutvikling, som en del av en bredere forpliktelse på 400 millioner dollar til Bangladesh i regnskapsåret 2023.

For første gang så Ayesha en endring. Barna hennes fikk bedre tilgang til næringsrik mat. Men forrige måned, uten forvarsel, ble finansieringen stanset.

En presidentordre fra Trump-administrasjonen 20. januar 2025 frøs all amerikansk utenlandshjelp, og stoppet brått prosjekter som det som hadde gitt Ayesha og mange andre en sjanse til å kjempe seg ut av fattigdom.

Den amerikanske regjeringen kunngjorde at de globalt ville stenge alle 80 USAID-feltkontorer og redusere bemanningen, noe som satte en stopper for deres hjelpearbeid verden over.

Konsekvensene var umiddelbare. Klinikker mistet ressurser, feltarbeidere ble satt på sidelinjen, og lokalsamfunn ble overlatt til seg selv.

“Den plutselige frysen av USAID-finansiering har blitt møtt med en blanding av frustrasjon, forvirring og, selvfølgelig, stor bekymring rundt om i verden,” sa Peter Taylor, direktør for International Development Studies ved Sussex University, til TRT World.

“USA har vært den klart største internasjonale bistandsgiveren. En plutselig stoppordre på USA-finansierte aktiviteter har hatt en umiddelbar negativ innvirkning på kritisk humanitært og utviklingsarbeid. Det rammer de mest sårbare — barn, personer med funksjonsnedsettelser og mennesker med helseutfordringer.”

En tilstand av uvisshet

Omtrent 3000 km fra Bangladesh, i et beskjedent samfunnssenter i Phnom Penh, Kambodsja, samlet lærere, helsearbeidere og foreldre seg for å gi barna en bedre start i livet.

De trodde at tidlig investering kunne endre alt — at å bryte fattigdomssyklusen begynte med utdanning, ernæring og omsorg fra starten av.

Men den økonomiske støtten som hadde holdt programmer som “Connect Phum 5”-prosjektet under Future Forum i live, ble plutselig revet bort med Trumps ordre. Treningsøkter ble avlyst, samfunnsbyggende initiativer ble kuttet, og verktøy ment for å hjelpe barn med utvikling kom aldri frem.

I Afrikas Malawi har en klinisk studie på livmorhalskreft, som har potensial til å redde utallige liv, blitt uventet satt på pause. I Sør-Afrika har innsatsen for å behandle barn som kjemper mot tuberkulose havnet i limbo. I Etiopia har viktig ernæringsstøtte til sårbare lokalsamfunn blitt avbrutt.

“Dette er forferdelig timing for det pågående Ebola-utbruddet i Uganda,” sa Taylor.

“Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hadde samarbeidet med Verdens helseorganisasjon (WHO) for å spore og forhindre spredningen av sykdommen. Å kutte finansieringen nå kan få alvorlige konsekvenser for global helsesikkerhet — noe som påvirker oss alle.”

Skjerm-og-behandle-metoden i Malawi

USAIDs støtte til “screen-og-behandle”-programmet for kreft har vært en game changer i Malawi.

Trente helsearbeidere bruker eddiksyre for å oppdage tidlige tegn på livmorhalskreft og behandler deretter unormale celler umiddelbart med kryoterapi eller termokoagulering. Denne raske intervensjonen har vært spesielt viktig for HIV-positive kvinner i det østafrikanske landet, som har en mye høyere risiko.

Likevel har den nylige stansen i prøveaktiviteter på grunn av USAID-finansieringsfrysen og den usikre fremtiden rundt videre finansiering skapt alvorlige bekymringer.

“Ved distriktsykehusene i Malawi er screening og behandling av livmorhalskreft for øyeblikket gratis for alle kvinner. Hvis ingen alternativ finansiering sikres, vil dette være et stort tilbakeslag og en avbrudd som til slutt etterlater utallige kvinner uten rettidig behandling som har vist seg å være så effektiv i kampen mot kreft,” sa Dr. Lillian Banda, en folkehelseekspert som jobber i Malawi, til TRT World.

“USAIDs jevne investering har vært nøkkelen til å sikre rettidig behandling i våre lokalsamfunn, og å stoppe denne finansieringen nå risikerer å reversere år med klinisk fremgang, og etterlate sårbare kvinner i Malawi uten tilgang til den livreddende screeningen de trenger.”

“Vi vil sannsynligvis se en økning i forebyggbare tilfeller av livmorhalskreft som kunne ha blitt behandlet tidlig,” advarte Dr. Banda.

Pause i oppfølging

For forskere og hjelpearbeidere var avgjørelsen mer enn et økonomisk tilbakeslag — det var en moralsk og profesjonell krise. År med arbeid hadde gått inn i disse prosjektene. Nå fant de seg selv i et byråkratisk ingenmannsland, fanget mellom politiske beslutninger og livene de prøvde å forbedre.

Taylor delte et nylig eksempel: “Våre kolleger holdt en workshop i India, hvor de jobbet med lokalsamfunn for å forbedre sanitærforhold og tilgang til rent vann. Deltakerne hadde reist lange avstander og gitt opp sine daglige rutiner for å være der.

“Så, midt i prosjektet, mottok de en stoppordre. Alt måtte opphøre umiddelbart. Frustrasjonen var enorm. Folk som hadde investert sin tid og sitt håp ble sendt hjem, med deres behov uoppfylt.”

I mellomtiden har den største fagforeningen for amerikanske statsansatte og en forening for utenrikstjenestearbeidere saksøkt Trump-administrasjonen for dens handlinger mot USAID.

Søksmålet, som ble anlagt i Washington, DC, føderale domstol av American Federation of Government Employees og American Foreign Service Association forrige uke, søker en kjennelse som blokkerer det de hevder er “grunnlovsstridige og ulovlige handlinger” som har skapt en “global humanitær krise.”

Taylor, som har ekspertise innen globale forskningspartnerskap, bemerket: “USA har historisk spilt en stabiliserende rolle ved å gi bistand og støtte tilgang til viktige ressurser — vaksiner, medisiner, sanitærforhold, rent vann og ernæring. Dette er grunnlaget for en sunnere, mer stabil verden.”

Han tok en pause før han la til: “Vi ser til USA for å finne tilbake til den ledelsen før uopprettelig skade er gjort.”