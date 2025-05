Lovgivere i Israel og USA har samtidig fremmet lovforslag i de øverste lovgivende organene i de to landene for å erstatte navnet ‘Vestbredden’ med de bibelske betegnelsene ‘Judea og Samaria’.

Vestbredden, som er hjem for rundt tre millioner palestinere, er det okkuperte området som strekker seg langs Israels østlige grense, og som Tel Aviv erobret sammen med Øst-Jerusalem og Gaza under krigen i 1967.

Israel har ofte vist til bibelske referanser for å rettferdiggjøre sitt krav på palestinske områder. Faktisk har statsminister Benjamin Netanyahu brukt religiøse referanser i sine taler for å rettferdiggjøre krigen mot Gaza, som har drept minst 48 239 palestinere over en periode på 15 måneder.

De to lovforslagene som er fremmet i både Knesset og USAs senat baserer seg også tungt på bibelske referanser for å rettferdiggjøre den ensidige omdøpingen av området som – sammen med Øst-Jerusalem og Gaza – skal utgjøre den fremtidige uavhengige staten Palestina.

Det israelske lovforslaget hevder at Judea og Samaria er en “uatskillelig del” av det jødiske folkets hjemland fordi deres “forfedre, profeter, vismenn og konger” etablerte det som deres hovedstad.

På samme måte oppfordrer det amerikanske lovforslaget til å avslutte den “grove forvirringen over det ekte navnet på Israels innflytelsessone” ved å erstatte Vestbredden med det “historisk korrekte” navnet Judea og Samaria.

Eksperter mener at dette siste forsøket på omdøping er en del av Israels propagandakampanje for å gi legitimitet til sin ulovlige okkupasjon av palestinske områder.

“Vestbredden er et ulovlig okkupert område under internasjonal lov, og uansett hva Israel velger å kalle det… er den fortsatte okkupasjonen et alvorlig brudd på internasjonal lov,” sier Omer Bartov, en jødisk professor i Holocaust- og folkemordstudier ved Brown University i USA.

Allerede 22. juli 1968 bestemte den israelske regjeringens “navnekomité” at Vestbredden skulle kalles Judea og Samaria, forteller Bartov til TRT World.

I 1977 bestemte den israelske regjeringen at alle offisielle statlige dokumenter, inkludert militære ordrer, måtte referere til området under dette navnet.

“Med andre ord er det ikke behov for den nåværende lovgivningen, og dens natur er i stor grad propagandistisk,” sier Bartov, og legger til at de bibelske referansene til historiske rettigheter kun har “emosjonell og ideologisk vekt”.

“Viktigere er det faktum at palestinerne var og er den opprinnelige befolkningen i Palestina og i stor grad ble fordrevet av det sionistiske prosjektet med bosetting og statsbygging,” sier han.

Selv om Gaza har båret hovedtyngden av israelsk aggresjon siden 7. oktober 2023, har Vestbredden opplevd økte bosetterangrep og militære angrep de siste månedene, noe som har ført til hundrevis av dødsfall og skader.

Valget av president Donald Trump i USA har også gitt Tel Aviv et løft i deres innsats for å ytterligere konsolidere sitt grep om de okkuperte palestinske områdene.

Trumps kandidat til USAs ambassadør i Israel, Mike Huckabee, er “sterkt pro-Israel” og støtter israelsk okkupasjon på Vestbredden.

Dette til tross for at Den internasjonale domstolen (ICJ) 19. juli 2024 avgjorde at Israel må avslutte sin okkupasjon av palestinske områder, inkludert Vestbredden, demontere sine bosettinger, gi full erstatning til palestinske ofre og legge til rette for retur av fordrevne mennesker.

‘En gradvis politikk for etnisk rensing’

Til tross for den av-og-på fredsprosessen gjennom mange år, har påfølgende israelske regjeringer tillatt utvidelse av bosettinger. Antallet bosettere på Vestbredden, ekskludert Øst-Jerusalem, økte fra omtrent 110 000 i 1993 til mer enn en halv million i 2023.

Israel har brukt disse bosettingene som en unnskyldning for å forsinke etableringen av en sammenhengende og levedyktig palestinsk stat. Det israelske militæret kontrollerer Vestbredden, mens Den palestinske selvstyremyndigheten (PA), den Fatah-kontrollerte regjeringsorganisasjonen, utøver begrenset kontroll i befolkningssentrene.

Tilstedeværelsen av israelske bosettinger og tilhørende infrastruktur, som veier kun for bosettere og militære kontrollposter, begrenser bevegelsesfriheten til palestinere, noe som reduserer sysselsettingsmuligheter og hindrer handel og næringsliv.

Bartov sier at Israel begynner å bruke de samme teknikkene på Vestbredden som de har brukt i Gaza de siste 15 månedene. Målet er å gjøre livet umulig for den palestinske befolkningen ved å gjennomføre en “gradvis politikk for etnisk rensing,” legger han til.

Richard Falk, professor emeritus i internasjonal rett ved Princeton University, forteller også til TRT World at internasjonaliseringen av den sionistiske omdøpingen av Vestbredden er i skarp kontrast til den internasjonale konsensusen.

Det er “indikerende for konfrontasjonen” som ser ut til å være den delte intensjonen til Netanyahu og Trump, sier han.

“Hvis det implementeres på en substansiell måte, vil (omdøpingsforsøket) ytterligere forverre den alvorlige situasjonen palestinerne står overfor,” legger han til.

Bruken av bibelske referanser som Judea og Samaria er en symbolsk måte for det sionistiske prosjektet å uttrykke sin avvisning av en palestinsk stat, bemerker Falk.

Det palestinske argumentet hviler fast på den fjerde Genève-konvensjonen som regulerer situasjoner med okkupasjon etter krig, som startet etter krigen i 1967, sier han.

Artikkel 49 i den fjerde Genève-konvensjonen slår fast at en okkupasjonsmakt ikke må overføre deler av sin egen sivilbefolkning til territoriet den okkuperer.

Derfor har ikke Israel lov under Genève-konvensjonene til å “bosette” sine borgere i de palestinske områdene de okkuperer – noe Tel Aviv har gjort ganske systematisk på Vestbredden siden 1967.

FNs generalforsamling, FNs sikkerhetsråd og Den internasjonale domstolen har alle uttalt at israelske bosettinger på Vestbredden bryter den fjerde Genève-konvensjonen.

“Regjeringer og medier bør nekte å følge denne israelske (omdøpings-)linjen,” sier Falk, og legger til at Israel aldri oppfylte forventningene om at okkupasjonen av Vestbredden ville være midlertidig – noe som var “autoritativt antatt” i en sikkerhetsrådsresolusjon 242 vedtatt enstemmig 22. november 1967.

Elise Stefanik, Trumps utsending til FN, uttalte nylig under sin høring i Senatet 21. januar at Israel har en “bibelsk rett” til “hele Vestbredden” – en posisjon som setter USA i konflikt med FNs syn på de okkuperte palestinske områdene.

“Tanken om at Israel i 2025 fortsatt bruker Bibelen for på en eller annen måte å rettferdiggjøre sitt koloniseringsprogram er absurd. Dette er helt uakseptabelt. Det er ulovlig. Det bryter internasjonal lov,” sier Antony Loewenstein, forfatter av The Palestine Laboratory, til TRT World.

“Dette avslører nok en gang at Israel i økende grad beveger seg mot å bli en teokratisk stat,” sier han.

“Arabere har bodd der i mange, mange tusen år. De har en åndelig tilknytning, men også en juridisk rett til å bo i sitt eget hjemland.”