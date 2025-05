Ahmed Al-Majayda, en 30 år gammel far fra Khan Younis i Gaza, bygger opp hjemmet sitt igjen med leire. Sement, som han en gang håpet å bruke, har blitt en luksusvare, med en astronomisk pris på 250 dollar for en 50-kilos sekk, sammenlignet med bare 7 dollar før Israels ødeleggende angrep.

Etter 14 måneder som fordrevet, setter Al-Majayda sammen et lite rom for sin kone og tre barn i Al-Mawasi-området, ved å bruke rester som han har reddet fra ruinene av sitt ødelagte hjem.

“Ikke bare måtte jeg fjerne ruinene for hånd, men jeg ventet også på at byggematerialer skulle komme inn i Gaza. Men de kom aldri,” sa Al-Majayda, med et ansikt preget av utmattelse.

Over hele Gaza merkes blokkadens brutalitet i hver krik og krok. Familier som Al-Majaydas sliter med mangel på grunnleggende byggematerialer, mens sykehus opererer på randen av kollaps. Drivstoffmangel lammer transporten, og helsesektoren kjemper for å holde seg i live.

“Dette er ikke livet jeg forestilte meg da jeg hørte om våpenhvilen,” sa Al-Majayda. “Okkupasjonen har holdt oss ventende. Hele livet vårt avhenger av hva de tillater oss å motta.”

Sykehusene rammes hardest

Den skjøre våpenhvilen har, til tross for midlertidig lettelse, ikke ført til meningsfulle forbedringer i Gaza. Da mer enn en halv million fordrevne begynte å vende tilbake til Nord-Gaza forrige måned, ble de sjokkerte over ødeleggelsenes omfang.

Til tross for løfter om hjelp og byggematerialer har Israel systematisk begrenset innførselen av viktige forsyninger siden avtalen trådte i kraft 19. januar.

Sykehus og klinikker lider under vekten av utilstrekkelige ressurser. “Helsesektoren er i en katastrofal tilstand og har ikke sett noen endring siden våpenhvilen trådte i kraft, da de nødvendige behovene for å gjenopplive denne sektoren ikke har vært tilgjengelige,” sa Dr. Marwan Al-Hams, direktør for feltsykehusene i Gaza, til TRT World.

Israel tillot 74 lastebiler inn i Gaza – en grusom brøkdel av det som trengs. “Det er en spøk. De essensielle medisinske forsyningene som har kommet inn utgjør mindre enn 0,03 prosent av sektorens behov,” uttalte han.

Med sykehus som opererer med minimumsbemanning og mangel på medisinske forsyninger, står legene overfor et overveldende press. “Vi har bare klart å gjenåpne én klinikk i Rafah og deler av det indonesiske sykehuset i nord. Men de fleste av våre sykehus forblir stengt, og våre behov blir fortsatt ignorert,” sa Dr. Al-Hams.

Resultatet er en alvorlig situasjon for sektoren. Pasienter fortsetter å strømme inn med akutte behov, fra kirurgi til kronisk behandling—mange av deres plager og sykdommer er direkte knyttet til Israels bombing av området. Al-Hams bemerket en økning i tilfeller av høyt blodtrykk, diabetes og kronisk stress blant de som søker behandling.

Forrige uke fordømte Gazas regjeringsmediekontor Israel for å bryte sine våpenhvileforpliktelser, som skulle tillate 600 hjelpelastebiler daglig, inkludert 50 drivstoffbiler, sammen med essensielle husly- og medisinske forsyninger.

Men Israel har gjentatte ganger trosset disse vilkårene, og tillater trivielle varer som chips og nudler, mens livreddende utstyr blir blokkert.

Ifølge Al-Hams “mangler Gazas helsesektor fortsatt så mye som 80 prosent av sine behov.” Han kritiserte også Israel for å ikke oppfylle sitt løfte om medisinske evakueringer. “Avtalen krevde at 150 pasienter skulle forlate Gaza daglig, men færre enn 50 har fått reise hver dag.”

Med Israel som reduserer antallet hjelpelastebiler, hindrer gjenoppbyggingsarbeidet og begrenser pasientreiser, har den midlertidige stansen i kampene gjort lite for å lindre den pågående lidelsen. For Al-Hams er det umiddelbare fokuset å sikre generatorer og drivstoff for å holde sykehusene i drift.

Israels politiske spill

Israels manipulering av humanitær hjelp fungerer som et nådeløst politisk verktøy. Talal Abu Rakba, en politisk analytiker, beskriver Israels hindring av hjelp som en del av en strategi for å oppnå det de kaller “absolutt seier”—ikke bare gjennom militær makt, men ved å knuse palestinsk motstandskraft.

“Dette er ikke bare en forsinkelse, men en form for forhandlingspress,” forklarer han, og sammenligner de avtalte vilkårene med virkeligheten av hjelpen som kommer inn i Gaza.

Ifølge Gazas regjeringsmediekontor har bare 8 500 lastebiler med forsyninger blitt tillatt inn i Gaza—langt under de 12 000 som ble lovet siden våpenhvilen begynte.

Abu Rakba antyder at Israel ønsker å forlenge den første fasen av våpenhvilen mens de unngår dypere politiske og militære innrømmelser.

“Israels tilnærming er å bruke disse verktøyene for å tvinge Hamas til underkastelse,” sier han, og bemerker at selv om Hamas er militært svekket, har de fortsatt betydelig innflytelse på grunn av sine ideologiske røtter.

Analytikeren tror at Israel sannsynligvis vil fortsette å begrense hjelp og hindre gjenoppbyggingsarbeidet som en måte å legge ytterligere press på Hamas. “Dette er en del av Israels bredere strategi for å skape forhold som presser palestinere til frivillig fordrivelse, til tross for Egypts motstand mot tvungen relokasjon,” sa han.

Mens palestinere kjemper for å gjenoppbygge livene sine blant ruinene, er hjelpen som siver gjennom israelske kontrollposter designet for overlevelse, ikke gjenoppretting. “Israel har gjort sin agenda klar: de tvinger Hamas og folket i Gaza inn i et hjørne,” konkluderte Abu Rakba.

Våpenhvilen er lite mer enn en pause i aktiv bombing. Beleiringen fortsetter—stille, kalkulert og ødeleggende.

Denne artikkelen ble publisert i samarbeid med Egab.