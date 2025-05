Journalister fra det nordøstlige Syria reiser nå til Damaskus og andre områder under overgangsregjeringens kontroll for å rapportere relativt fritt, mens deres egen region fortsatt er underlagt et regime som ser journalistikk som et verktøy for å konsolidere makt, snarere enn å utfordre den.

Innlegg på sosiale medier på arabisk er til tider den eneste kilden til rapporter om arrestasjoner og bortføringer i deler av Syria kontrollert av en amerikansk alliert, enheten kjent som Den autonome administrasjonen i Nord- og Øst-Syria (AANES), og dens væpnede gren, De syriske demokratiske styrkene (SDF).

For journalister utenfra og internasjonale medier er nyhetsbildet ofte overveldende, og nedleggelsen av utenrikskontorer de siste to tiårene, kombinert med de vanskelige økonomiske forholdene for frilansere, gjør det nesten umulig å undersøke og dokumentere fakta på bakken grundig.

Tilgangen til den SDF-kontrollerte nordøstlige delen av landet er for det meste begrenset til journalister som lokale myndigheter anser som nyttige. Dette påvirker fortsatt negativt hva offentligheten og beslutningstakere vet og tror de vet, på samme måte som situasjonen i områder kontrollert av Bashar al-Assads regime før dets fall 8. desember 2024.

Jeg rapporterte nylig fra de frigjorte områdene i Deir al-Zor om brudd på menneskerettigheter og tyverier begått av de kurdiskledede og USA-støttede SDF. Militsstyrkene hadde okkupert de to største byene i regionen i noen dager etter at Assad-regimet og allierte styrker, inkludert Iran-støttede militser, overlot kontrollen mens opposisjonsstyrker rykket frem mot Damaskus. Jeg har ikke sett noen annen rapportering fra dette området av internasjonale medier siden Assad-regimets fall.

Menneskerettighetsbrudd og medienes stillhet

Den 6. februar utstedte Syrian Network for Human Rights en uttalelse som dokumenterte «drapet på 65 sivile, inkludert ett barn og to kvinner, av SDF-snikskyttere i løpet av to måneder siden 29. november 2024, i Aleppo by, etter at grupper fra Militæroperasjonskommandoen tok kontroll over det meste av byen».

USA og andre har i mange år fremmet ideen om AANES som en bastion for frihet og demokratiske idealer. Den unøyaktige og ofte bevisst villedende bruken av «kurderne» som en betegnelse for både SDF og PKK-terrorgruppen – som er nært knyttet til SDF og av mange ansett som en integrert del av den – har ført til at selv vestlige diplomater overser det faktum at mange «kurdere» ikke føler seg representert av det de anser som en dødelig mafia.

PKK er offisielt utpekt som en terrororganisasjon av USA, EU og Tyrkia. Deres hyppige bruk av bilbomber som dreper sivile forblir underrapportert i vestlige medier, i likhet med deres historie med narkotikahandel og forbindelser til Assad-regimet og Iran.

«Duran Kalkan er en toppleder i terrorgruppen PKK», bemerket USA i 2021, og tilbød en belønning på opptil tre millioner dollar for «informasjon som hjelper med å stille Kalkan for retten». Han ble utpekt som en «Specially Designated Narcotics Trafficker (SDNK)» under Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act) 20. april 2011.

Undertrykke uenighet og manipulere fortellinger

Kurdistan 24 og Rudaw, de ledende irakisk-kurdiske mediene, er fortsatt forbudt i SDF-kontrollerte områder, men de er langt fra de eneste som hindres i å rapportere fra regionen. I både 2019 og 2020 rapporterte jeg flere ganger fra arabisk-dominerte SDF-kontrollerte områder til tross for trusler.

For eksempel var jeg i desember 2020 i Deir al-Zor under en lokal protest mot SDF, etterfulgt av arrestasjoner av flere lokale menn. De ble løslatt noen dager senere etter at stammeledere og andre grep inn. Mens jeg ikke fant rapportering om arrestasjonene noe annet sted enn i min egen artikkel, ble protestene «dekket» av SDF-tilknyttede North Press Agency (NPA), som hevdet at de protesterende oppfordret AANES til å «ignorere stammeledere» siden de «ikke snakket et ord av sannhet», og at «celler tilknyttet den syriske regjeringen prøver å destabilisere sikkerheten i regionen».

Denne fortellingen motsa det jeg observerte på bakken.

Siden da har jeg ikke vært i stand til å returnere til området og kjenner ingen andre uavhengige journalister som har rapportert fra de olje-rike, arabisk-dominerte stammeområdene i Deir al-Zor uten å bli ledsaget av SDF-medlemmer. Jeg har tidligere blitt truet for å reise dit uten å være ledsaget av SDF-styrker.

En irakisk-kurdisk parlamentsmedlem jeg intervjuet i 2022 sammenlignet AANES med Nord-Korea når det gjelder restriksjoner på hele befolkningen, og kalte det et «diktatur». Han har siden sagt at han ikke lenger kan uttale seg offentlig om dette på grunn av trusler fra PKK.

Oppfatningen av SDF-kontrollerte områder som diktatoriske og lik Assad-regimet har blitt gjentatt av mange syrere jeg nylig har intervjuet på bakken, inkludert arabere, drusere og kurdere.

Ekko av autoritarisme

«Alle regimer er like,» kommenterte en drusisk hjelpearbeider til meg i Damaskus nylig, og understreket at AANES-SDF «ikke er noe unntak».

Bente Scheller, leder for Midtøsten- og Nord-Afrika-divisjonen ved Heinrich Böll-stiftelsen i Berlin, bemerket i en utveksling over kryptert melding 9. februar at det er viktig i den nåværende perioden å søke ansvarlighet for forbrytelser og åpne «fengsler og filer» i Syria, inkludert i SDF-kontrollerte områder.

«Vår partner Meshal Temmo, for eksempel, en ekte kurdisk demokrat, ble myrdet 7. oktober 2011,» sa hun, og la til at hun personlig føler sterkt for denne saken: «angivelig beordret Bashar [al-Assad] det, men PYDs rolle forblir uklar.»

Da opposisjonen mot Assad-regimet startet, bemerket hun, hadde Det demokratiske unionspartiet (PYD) – knyttet til PKK – «overtaket» og «det er åpenbart at de hadde en avtale med regimet.»

Scheller, som har skrevet en bok om Assads utenrikspolitikk og tjenestegjorde ved den tyske ambassaden i Damaskus fra 2002 til 2004, forklarte at regimet trakk sine tropper fra nordøst «i bytte» mot at PYD ikke gjorde opprør mot det. Denne tilbaketrekningen, sa hun, tillot PYD å danne en de facto «skygge»-regjering og fremme sin politiske agenda.

«For regimet var fordelene at de kunne være sikre på den delen av Syria. At de ikke trengte å bruke militæret der, og de hadde et desperat behov for tropper i andre områder for å knuse revolusjonen. Så denne avtalen var fordelaktig,» bemerket hun, «for regimet, og det var dessverre ikke fordelaktig for de syriske opprørerne fordi dette gjorde det mulig for regimet å konsentrere sin fulle makt, selvfølgelig, mot opprørerne.»

Hafez al-Assad, som enhver diktator, fryktet ukontrollerbare innenlandske dynamikker. Scheller bemerket at selv om han motsatte seg væpnede grupper som opererte mot regimet innenfor Syria, støttet den eldre Assad grupper som svekket naboland, inkludert PKK, for å legge press på Tyrkia.

«For Tyrkia var hans pressmiddel å ha relasjoner med PKK,» sa hun.

PKK og dets tilknyttede grupper har innrømmet å gi falsk informasjon til offentligheten av «sikkerhetsgrunner» og forsinket rapportering om dødsfall blant sine medlemmer med flere år til tider, samt gitt heller usannsynlige dødstall for «fienden». I 2022, for eksempel, siterte The New Arab en PKK-tilknyttet talsmann som hevdet at de hadde «drept 450 tyrkiske soldater» på en enkelt måned.

Etter et droneangrep nær Sulaymaniyah-flyplassen i Kurdistan-regionen i Irak i april 2023, benektet SDF først at deres kommandør Mazloum Abdi var i landet eller i nærheten av angrepsstedet; journalister tilknyttet SDF gjentok nyheten ukritisk, mens SDF-PKK-troll på sosiale medier – mange på forskjellige kontinenter – engasjerte seg i en storm av fornærmelser mot de som hevdet noe annet, slik det har blitt vanlig i slike situasjoner.

Senere innrømmet SDF at han faktisk hadde vært der og at han mest sannsynlig var målet for angrepet.

Sannheten er irrelevant for autoritære regimer: bare effekten av «nyheter» på offentlig oppfatning betyr noe.

Rapporteringen som kommer fra tidligere regimekontrollerte områder i Syria som nå er åpne for journalister, er en sterk påminnelse om hvor viktig det er å være skeptisk til enhver regjering som hindrer uavhengig journalistikk, inkludert den i det nordøstlige Syria.